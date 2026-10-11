A Tisza Párt fő támogatói csoportja körében egyre többen maradnak munka nélkül

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Az áprilisi kormányváltás óta emelkedni kezdett a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Annak pedig pusztító hatása lehet, ha egyre több fiatal marad állás nélkül. Például az, hogy míg eddig zömében a 30–40 évesek vándoroltak külföldre, addig most már sok 20–25 éves is a határokon túl keres megélhetést.

Kiss Gergely
2026. 10. 11. 5:37
Drámai mértékben nő a fiatalok körében a munkanélküiség Fotó: Kallus György

A fiatal generáció a rosszabb gazdasági környezet első áldozata

– A fiatalok munkanélküliségi rátája drámai mértékben, mintegy harmadával növekedett április óta. A mutató 12,1 százalékon állt a kormányváltáskor, ami uniós szinten kifejezetten jó adatnak számított – idézte fel az egyetemi docens, ezután pedig részletes okfejtésbe kezdett. Felidézte, hogy három hónappal később már 16,5 százalék volt az érték, amit évesítve 17,6 százalékos többlet-munkanélküliséget jelentene. A romlás mögött a már említett kedvezőtlen gazdasági folyamatok állnak. 

A napi valóság pedig nagyon gyorsan megérkezik: ha ugyanis egy cégnek pesszimista várakozásai vannak, akkor első körben nem vesz fel gyakornokokat, kezdőket. E két kategória pedig jellemzően fiatalokat jelent. Így ez a generáció az, amely a rosszabb gazdasági környezet első áldozata.

Sebestyén Géza több szempontból is nagyon aggasztónak nevezte a helyzetet. Hosszú távon rossz hír ez a fiataloknak, hiszen számos kutatás kimutatta, hogy esetükben a munkanélküliség hatása hosszú távon is érezhető. Egy 2017-es szakmai cikk például arra mutatott rá, hogy a munkaerőpiacon töltött első nyolc évben minden további munka nélküli nap átlagosan fél nappal növelte a következő 16 év munkanélküliségét.

 

gazdaságTisza PártmunkanélküliségSzóljon hozzá!

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Jakubász Tamás
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Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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