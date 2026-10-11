A Tisza Párt fő támogatói csoportja körében egyre többen maradnak munka nélkül

A fiatal generáció a rosszabb gazdasági környezet első áldozata

– A fiatalok munkanélküliségi rátája drámai mértékben, mintegy harmadával növekedett április óta. A mutató 12,1 százalékon állt a kormányváltáskor, ami uniós szinten kifejezetten jó adatnak számított – idézte fel az egyetemi docens, ezután pedig részletes okfejtésbe kezdett. Felidézte, hogy három hónappal később már 16,5 százalék volt az érték, amit évesítve 17,6 százalékos többlet-munkanélküliséget jelentene. A romlás mögött a már említett kedvezőtlen gazdasági folyamatok állnak.

A napi valóság pedig nagyon gyorsan megérkezik: ha ugyanis egy cégnek pesszimista várakozásai vannak, akkor első körben nem vesz fel gyakornokokat, kezdőket. E két kategória pedig jellemzően fiatalokat jelent. Így ez a generáció az, amely a rosszabb gazdasági környezet első áldozata.

Sebestyén Géza több szempontból is nagyon aggasztónak nevezte a helyzetet. Hosszú távon rossz hír ez a fiataloknak, hiszen számos kutatás kimutatta, hogy esetükben a munkanélküliség hatása hosszú távon is érezhető. Egy 2017-es szakmai cikk például arra mutatott rá, hogy a munkaerőpiacon töltött első nyolc évben minden további munka nélküli nap átlagosan fél nappal növelte a következő 16 év munkanélküliségét.