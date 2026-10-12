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Bilinccsel és börtönnel fenyeget a Tisza, miközben hatalmas árat fizet az ország a sodródásért

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Ha nincs gazdaságpolitika, nincs fejlesztéspolitika, nincsenek nagy ívű célok, akkor a cégek elkezdik csökkenteni a költségeiket. A Tisza Párt azt ígérte a kampányban, hogy jobb lesz mindenkinek. Egyelőre ez nem vált valósággá. Sőt, elkezdett emelkedni a munkanélküliség, most az a veszély fenyeget, hogy a mutató öt százalék fölé kúszik, majd tartósan ott is ragad.

Kiss Gergely
2026. 10. 12. 5:30
Magyar Péter egyvalamit biztosan tud: fenyegetni Fotó: Hatlaczki Balázs

Kiszelly Zoltán emlékeztetett rá: a Tisza Párt azt ígérte a választási kampányban, hogy hazacsábítja a külföldre távozott magyar munkavállalókat. Ehhez képest ezen a téren sem történt fordulat. Már tartósan negyvenezer fölött van az évenkénti kivándorlók száma, és aggasztó, hogy a kivándorlás továbbra is nagyarányú. Ebben az a legnagyobb probléma, hogy eddig a 30–40 évesek mentek el, most már sok 20–25 éves is a határokon túl keres megélhetést.

Bilincsre és börtönre nem lehet építeni

A szakértő szerint ha nincs gazdaságpolitika, nincs fejlesztéspolitika, nincsenek nagy ívű célok, akkor a cégek elkezdik csökkenteni a költségeiket. A Tisza Párt azt ígérte a kampányban, hogy jobb lesz mindenkinek. Egyelőre ez nem vált valósággá. Sőt, elkezdett emelkedni a munkanélküliség, most az a veszély fenyeget, hogy a mutató öt százalék fölé kúszik, majd tartósan ott is ragad. Ez azt üzeni az embereknek, hogy a korábban ígért gazdasági változás csak ígéret marad. Abból pedig nem lehet megélni, ha egy kormány kizárólag azzal foglalkozik, hogy mit csinált az elődje.

– Szó van bilincsről, meg börtönről, de gazdaságpolitika, az nincs – jegyezte meg Kiszelly Zoltán, aki jelezte: a fiatalok körében is nő a munkanélküliség. A fiatal korosztály jelentős számban választotta a Tisza Pártot. Nekik fontos például, hogy részt vehessenek az Erasmus-programban, ahogy nekik tetszik az is, ha az ország az Európai Unió fősodrával tart. 

– Ők csináltak „forradalmat”, most még jól érzik magukat, hiszen sokan a „mamahotelben” laknak, a „papabankból” veszik fel a pénzt. Így lehet, hogy most még nem érdekli őket, hogy lesz-e munkájuk. Holott itt sok kérdés van, ilyen a 25 év alattiak adókedvezménye is, amelynek sorsát még nem tudjuk – mondta az elemzési igazgató.

Többen kezdenek elfordulni a kormánytól

Kiszelly Zoltán szerint azonban már látni, hogy kik kezdenek elfordulni a kormánytól. Egyrészt azok, akik jóléti várakozásokat fogalmaztak meg. Elhitték, hogy emelkedik a fizetésük, több lesz a Szép-kártyájukon. Ezek a vágyak azonban egyelőre nem váltak valóra, vagy nem úgy, ahogy a kampányban a Tisza ígérte. Nemcsak a régi baloldal szereplői és szavazói, hanem a Fidesz korábbi szimpatizánsainak körében is megkezdődött a kiábrándulás. Azon mintegy félmillió ember körében, akik most a Tiszára szavaztak.

Az elemző szerint már azt kell figyelni, hogy az építőipar és a turizmus mellett mely szektorok fognak még lejtmenetnek indulni. A kiskereskedelem adja a GDP 60 százalékát. Ha a munkanélküliség nő, az emberek elkezdenek félni, akkor visszafogják a fogyasztásukat és inkább a megtakarításaikat növelik. Amit pedig nem költenek el az emberek, abból nem lesz az államnak bevétele. Ilyen helyzetben pedig a munkanélküliség tovább emelkedik.

Kiszelly Zoltán szerint a jelenlegi helyzet 1994-re emlékeztet. A szocialisták nyerték meg a választást, utána fél évig nem csináltak semmit, hogy megnyerjék az önkormányzati voksolást.

 – Meg is nyerték. Mi lett mindennek a következménye? Jött a Bokros-csomag – emlékeztetett a szakértő. Végezetül arról beszélt: a munkanélküliség a sodródás következménye. Az Orbán-kormány jól látta, hogy a foglalkoztatás növelése kulcsfontosságú, rengeteg embert segített vissza a munka világába. Kiszelly azonban most nem lát az akkorihoz hasonló átgondolt társadalom- és gazdaságpolitikát.

gazdaságKiszelly ZoltánTisza-kormánySzóljon hozzá!

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