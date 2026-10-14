Diplomáciai összevisszaság Magyar Péter október 23-i meghívásai körül

Nem tudni, hogy Budapestre érkeznek-e Magyar Péter legfőbb szövetségesei

Feltűnő, hogy Magyar Péter csak Macront nevezte meg azok közül, akik részt vesznek az október 23-i ünnepségen. Arról pedig nem tudni, hogy a legközelebbi külföldi szövetségesei – mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár – közül kik érkezhetnek Budapestre.

Ezért lapunk kérdéseket küldött a Miniszterelnökségnek, hogy megtudjuk:

Név szerint kik a további külföldi vezetők, akik elfogadták a meghívást és részt vesznek az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartandó ünnepségen?

Van-e tudomásuk arról, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök miért nem fogadta el a meghívást?

Várható, hogy a török elnök Budapestre érkezik?

Amint válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)