Diplomáciai összevisszaság Magyar Péter október 23-i meghívásai körül

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Több külföldi vezetőt is Budapestre hívott Magyar Péter az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Azonban jelenleg csak Emmanuel Macron francia elnököt említette név szerint Magyar Péter, mint olyat, aki Budapestre érkezik. Arról nem tudni, hogy rajta kívül pontosan kik vehetnek még részt az október 23-i ünnepségen.

Máté Patrik
2026. 10. 14. 15:53
Fotó: Polyák Attila

Nem tudni, hogy Budapestre érkeznek-e Magyar Péter legfőbb szövetségesei

Feltűnő, hogy Magyar Péter csak Macront nevezte meg azok közül, akik részt vesznek az október 23-i ünnepségen. Arról pedig nem tudni, hogy a legközelebbi külföldi szövetségesei – mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár – közül kik érkezhetnek Budapestre.

Ezért lapunk kérdéseket küldött a Miniszterelnökségnek, hogy megtudjuk:

  • Név szerint kik a további külföldi vezetők, akik elfogadták a meghívást és részt vesznek az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartandó ünnepségen?
  • Van-e tudomásuk arról, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök miért nem fogadta el a meghívást?
  • Várható, hogy a török elnök Budapestre érkezik?

Amint válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

Magyar Péterminiszterelnökemmanuel macron

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