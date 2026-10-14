Ég a ház, rákapcsoltak a tiszások az elmúlt tizenhat évezésre

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Komoly adóemeléseket jelentett be a múlt héten Magyar Péter miniszterelnök. Emellett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) benyújtotta a kívánságlistáját, hogy milyen további megszorításokat kellene bevezetnie a kormánynak. Nem véletlen, hogy ebben a helyzetben a Tisza nagyobb fokozatba kapcsolva gyalázza az ellenzéket és hánytorgatja fel az elmúlt tizenhat év fideszes kormányzását.

Máté Patrik
2026. 10. 14. 5:05
Fotó: Markovics Gábor
20260526 Budapest Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Magyar Péter miniszterelnök
Ruff Bálint és Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

A Ruff által felvázolt irányvonal azt jelentheti, hogy a Tisza a nyilvánosságban továbbra is a Fidesszel és az elmúlt 16 évvel foglalkozik, míg a kormány munkájáról továbbra is keveset tudhatnak meg a magyar emberek. Így a tiszás politikusok ellenzékkel szembeni egyre durvább kirohanásai valójában a kormányzati kommunikációs gépezet működésének a lenyomatai.

A Tisza célja, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelésekről

Az elmúlt tizenhat évvel foglalkozás magas fokozatba kapcsolása látványosan egybeesik az első tiszás megszorítócsomag nyilvánosságra kerülésével. Mint ismert, Magyar Péter három változtatást jelentett be: módosítják a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) a szabályait, bevezetik a vagyonadót és részben átalakítják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekho előírásait is.

A közbeszédben a legnagyobb felháborodást a kata módosítása váltotta ki, ugyanis a kormány tervezete magasabb havi befizetést és a céges bevételekre plusz 15 százalékos adót vezetne be. Az új rendszerben 2028-tól a minimálbérhez kötnék a havi összeget, így annak emelkedésével a fizetendő adó is nőhetne. Míg a vagyonadó súlyos terheket jelentene a magyar mezőgazdaság szereplőinek, 

ugyanis a Tisza Párt tervezete szerint abba beleszámítanak a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is.

Ugyancsak múlt héten jelent meg a hír, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációjának a magyarországi látogatása után több javaslatot is megfogalmaztak a Tisza-kormány számára. Egyebek mellett a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetését, az adókedvezmények csökkentését, valamint a rezsicsökkentés megszüntetését szorgalmazzák. Emellett lapunk korábban úgy értesült, hogy az október első hétvégéjén Erdőbényén tartott informális kormányülésen szó esett egy IMF-hitel felvételének a lehetőségéről is.

Magyar Péter jobbkeze

Nem meglepő, hogy Ruff Bálintnak jelentős befolyása van a kormányzati munkára. Ez egyrészt a pozíciójából fakad, ugyanis a kancelláriaminiszternek egyébként is kiemelt szerepe van a kormányban, hiszen feladata, hogy összehangolja a minisztériumok működését. Emellett a miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti, amivel gyakorlatilag Magyar Péter jobbkeze lett a kormányban. De az is figyelemre méltó, hogy szeptemberben megkapta a polgári titkosszolgálatok felügyeletét. Ruffnak komoly szerepe lehetett abban is, hogy az ugyancsak a Partizánon feltűnt Unger Anna került a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére. Emellett bevallottan baráti viszonyt ápol azzal a Tóth Péterrel, aki a Tisza kampányfőnöke volt, most pedig Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)

 

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