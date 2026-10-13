Médiatanács: a Tisza megint leszavazta a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, a Mi Hazánk új delegáltjának zöld utat adtak
A Mi Hazánk jelöltjét megválasztotta az Országgyűlés a Médiatanácsba, azonban a Fidesz és a KDNP delegáltjait a Tisza Párt ismét leszavazta.
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