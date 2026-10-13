Az ellenzék nélkül választották meg az NVVH elnökhelyetteseit
Hat évre választotta meg az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három új elnökhelyettesét. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem vettek részt a szavazáson.
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