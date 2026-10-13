Magyar Péter és Velkey György teli szájjal röhögött tiszás képviselőtársuk felszólalásán + videó

A történetnek egyébként jogi tétje is volt. Gurzó elmondta, hogy csak később, a közösségi médiából értesült az ellene tett feljelentésről. Bár a mentelmi bizottság a mentelmi jog fenntartását javasolta, ő maga azt kérte, hogy függesszék fel azt, mert a bíróság előtt szeretné tisztázni magát. Az Országgyűlés végül nem függesztette fel az immunitását.

Jó estét, Oroszorszá... vagyis Orosháza!

Gurzó Máriának nem ez volt az első kabaréba illő nyilvános szereplése.

A tavaszi választási kampányban már sikerült országos figyelmet kivívnia egy olyan köszöntéssel, amelyben a választókerületének központját, Orosházát szerette volna üdvözölni, de a város neve kifogott rajta: többszöri nekifutásra is az Oroszország szót kezdte mondani.

A jelenetről készült felvétel hamar elterjedt az interneten, és a politikus sorozatos nyelvbotlása mémmé vált.

Kéri László is fontos szerepet szánt a Tisza Párt "helyi románjának"

Emlékezetes: a Tisza kampányát segítő Kéri László a választás előtt egy beszélgetésben a párt „helyi románjaként” emlegette Gurzó Máriát, akinek fontos szerepet szántak a Békés vármegyei választókerületben élő román nemzetiségű választók megszólításában. A megfogalmazás azért is keltett visszhangot, mert Gurzó maga is román nemzetiségű, amit egyébként nem is titkolt. Később az Országgyűlésben is hangsúlyozta, hogy büszke a származására, és fontosnak tartja a nemzetiségek jogainak tiszteletben tartását.