Schmidt Mária bebizonyította, Magyar Péternek útban vannak a tények

A Terror Háza említése nélkül jelentette be a tervet

Amint arról lapunk korábban beszámolt, Magyar Péter a Bem téren jelentette be egy új, 1956-os múzeum létrehozását, a nemzet rendezetlen adósságáról beszélve. Bejelentésében nem említette a 2002 óta működő Terror Háza Múzeumot, amely a diktatúrák áldozatainak emlékezetét őrzi, és a forradalom, valamint a megtorlás történetét is bemutatja. Az intézmény kiállításokkal, eredeti műtárgyakkal, archív felvételekkel és életútinterjúkra épülő foglalkozásokkal idézi fel a szabadságharc eseményeit.