Hidvéghi Balázs: Tarr Zoltán és elvtársai szellemi értelemben törpék Schmidt Máriához képest + videó

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Kicsinyes, pitiáner eljárásnak nevezte a Terror Háza Múzeum körüli intézkedéseket Hidvéghi Balázs, aki a Fidesz és a KDNP október 23-i megemlékezésén nyilatkozott lapunknak. Hangsúlyozta: a nemzeti ünnepen az emelkedettségnek és az összetartozásnak kellene meghatározónak lennie, Magyar Péter politikáját azonban a megosztás és a megbélyegzés jellemzi.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 25. 13:54
FIDESZ központi megemlékezés
FIDESZ központi megemlékezés
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A múzeum átvilágításával indokolták a döntést

A Terror Háza körüli intézkedésekről korábban megírtuk, Tarr Zoltán szeptember 15-én jelentette be Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését és az intézmény ideiglenes bezárását. A miniszter a kiállítás átvilágítására, valamint a működés jogi, szakmai és gazdasági feltételeinek tisztázására hivatkozott. Egy nappal később már azt közölte, hogy szeptember 22-én újranyit a múzeum, az első héten ingyenes belépéssel. Októberben az egykori fenntartó alapítvány könyveinek visszahívása váltott ki újabb vitát; a tárca ezt a terjesztési jogok és a szerződések rendezésével indokolta.

Amint azt megírtuk,  Magyar Péter október 22-én a Bem téren tartott beszédében új, 1956-os múzeum létrehozását jelentette be, a nemzet rendezetlen adósságának nevezve azt. A miniszterelnök ugyanakkor nem tett említést a 2002 óta működő Terror Háza Múzeumról, amely a diktatúrák áldozatainak emlékezete mellett a forradalom és a megtorlás történetét is bemutatja, kiállításokkal és oktatási programokkal őrizve a szabadságharcosok emlékét.

 

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