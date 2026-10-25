Hidvéghi Balázs: Tarr Zoltán és elvtársai szellemi értelemben törpék Schmidt Máriához képest + videó

A múzeum átvilágításával indokolták a döntést

A Terror Háza körüli intézkedésekről korábban megírtuk, Tarr Zoltán szeptember 15-én jelentette be Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését és az intézmény ideiglenes bezárását. A miniszter a kiállítás átvilágítására, valamint a működés jogi, szakmai és gazdasági feltételeinek tisztázására hivatkozott. Egy nappal később már azt közölte, hogy szeptember 22-én újranyit a múzeum, az első héten ingyenes belépéssel. Októberben az egykori fenntartó alapítvány könyveinek visszahívása váltott ki újabb vitát; a tárca ezt a terjesztési jogok és a szerződések rendezésével indokolta.