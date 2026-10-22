Túl nagy falat egyszerre minisztérium és a múzeum? – Schmidt Mária üzent Tarr Zoltánnak

Amint arról a lapunk korábban beszámolt, Tarr Zoltán szeptember 15-én a Facebookon jelentette be Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését és a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárását, amit a kiállítás átvilágításával, valamint a működés jogi, szakmai és gazdasági feltételeinek tisztázásával indokolt. A miniszter egy nappal később mégis azt közölte, hogy szeptember 22-én újranyit az intézmény, az első héten ingyenes belépéssel. A múzeum körüli vitát októberben az egykori fenntartó alapítvány könyveinek visszahívása követte, a tárca ezt a terjesztési jogok és a szerződések rendezésével magyarázta, azt azonban nem közölte, pontosan mely kiadványokat érinti az intézkedés, és mikor indulhat újra az értékesítésük.