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Túl nagy falat egyszerre minisztérium és a múzeum? – Schmidt Mária üzent Tarr Zoltánnak

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A könyvek visszahívása és a Terror Háza Múzeummal kapcsolatos döntések kapcsán üzent Tarr Zoltánnak Schmidt Mária. A minisztérium szerződésmegújításra hivatkozott, de azóta sem keresték meg az igazgatói tisztségétől megfosztott Schmidt Máriát, sem egykori kollégáit és szerzőtársait.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 22. 15:07
Forrás: Facebook/Schmidt Mária

Amint arról a lapunk korábban beszámolt, Tarr Zoltán szeptember 15-én a Facebookon jelentette be Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését és a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárását, amit a kiállítás átvilágításával, valamint a működés jogi, szakmai és gazdasági feltételeinek tisztázásával indokolt. A miniszter egy nappal később mégis azt közölte, hogy szeptember 22-én újranyit az intézmény, az első héten ingyenes belépéssel. A múzeum körüli vitát októberben az egykori fenntartó alapítvány könyveinek visszahívása követte, a tárca ezt a terjesztési jogok és a szerződések rendezésével magyarázta, azt azonban nem közölte, pontosan mely kiadványokat érinti az intézkedés, és mikor indulhat újra az értékesítésük. 

 

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