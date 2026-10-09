Tovább lázadnak Karácsony Gergely ellen a hátba támadott kerületi polgármesterek

A polgármesterek szerint elfogadhatatlan, hogy az önkormányzatok pénzügyi mozgástere tovább szűküljön.

Levelükben azzal vádolják a főpolgármestert, hogy aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítése, és a jelenlegi helyzetet az Orbán-rendszerből ismert pénzelvonási módszerekhez hasonlítják.

A levél végén azt is hangsúlyozzák, hogy a következő évi költségvetés tervezésének nem a túlélésről, hanem Budapest fejlesztéséről kellene szólnia. Szerintük ehhez elengedhetetlen, hogy a főváros és a kerületek vezetői egyeztessenek az őket érintő pénzügyi döntésekről.

A levelet Baranyi Krisztina, Ferencváros; László Imre, Újbuda; Niedermüller Péter, Erzsébetváros; Pikó András, Józsefváros; Rózsa András, Zugló; Soproni Tamás, Terézváros; Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, valamint Tóth József, a XIII. kerület polgármestere írta alá.

A kerületektől elvonják a parkolási bevételeket

Amint arról már korábban is beszámoltunk, főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruhézési miniszter közös sajtótájékoztatóján a parkolás kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint abban is elköteleződtek, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljön. Ezen háborodtak fel ma délelőtt a kerületi polgármesterek, hiszen ezzel 9 milliárd forintot vonnak el tőlük.