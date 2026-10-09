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Tovább lázadnak Karácsony Gergely ellen a hátba támadott kerületi polgármesterek

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Tovább lázadnak Karácsony Gergely ellen a hátba támadott kerületi polgármesterek

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Rendkívüli közgyűlés összehívását követelik Karácsony Gergelytől a fővárosi kerületek polgármesterei, miután szerintük a főpolgármester a kerületek háta mögött állapodott meg a kormánnyal a parkolási bevételekről. Nyolc kerületi vezető a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének jövőjéről is döntene, és a szolidaritási hozzájárulás ügyében is fellépésre szólították fel a főpolgármestert.

Gábor Márton
2026. 10. 09. 17:32

A polgármesterek szerint elfogadhatatlan, hogy az önkormányzatok pénzügyi mozgástere tovább szűküljön. 

Levelükben azzal vádolják a főpolgármestert, hogy aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítése, és a jelenlegi helyzetet az Orbán-rendszerből ismert pénzelvonási módszerekhez hasonlítják.

A levél végén azt is hangsúlyozzák, hogy a következő évi költségvetés tervezésének nem a túlélésről, hanem Budapest fejlesztéséről kellene szólnia. Szerintük ehhez elengedhetetlen, hogy a főváros és a kerületek vezetői egyeztessenek az őket érintő pénzügyi döntésekről.

A levelet Baranyi Krisztina, Ferencváros; László Imre, Újbuda; Niedermüller Péter, Erzsébetváros; Pikó András, Józsefváros; Rózsa András, Zugló; Soproni Tamás, Terézváros; Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, valamint Tóth József, a XIII. kerület polgármestere írta alá.

A kerületektől elvonják a parkolási bevételeket

Amint arról már korábban is beszámoltunk, főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruhézési miniszter közös sajtótájékoztatóján a parkolás kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint abban is elköteleződtek, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljön. Ezen háborodtak fel ma délelőtt a kerületi polgármesterek, hiszen ezzel 9 milliárd forintot vonnak el tőlük. 

A parkolásból származó bevételekből a tervek szerint egy budapesti útalapot hoznának létre, az alapból fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák, ezzel nyugtatta most a kedélyeket Karácsony Gergely. A parkolási maffia egyébként komoly témája volt a 2019-es önkormányzati választásoknak, amikor Karácsony Gergelyt először választották meg főpolgármesternek. Baranyi Krisztina szerint ennek a rendszernek a réme sejlik fel amögött, ha visszakerült a fővároshoz a parkolás. 

Karácsony Gergely az erről szóló kérdéseket most azzal ütötte el, hogy a kerületi polgármesterek álláspontja érthető, amikor saját érdekeik mellett próbálnak kiállni. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztás így továbbra is az egyeztetések egyik fontos kérdése marad.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

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