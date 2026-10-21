Rendkívüli

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

Vitézy Dávid megszólalt a Swietelsky által megnyert közbeszerzésről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Éles kritikát fogalmazott meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fidesz-frakció egyik videója miatt, amelyben Takács Árpád országgyűlési képviselő az elhíresült vasúti közbeszerzés eredményét bírálta. A miniszter szerint az ügyben nem a Tisza-kormány választotta ki a végső nyertest, hanem a Közbeszerzési Döntőbizottság, amely korábban érvénytelenítette a Mészáros Lőrinc volt vejéhez, Homlok Zsolthoz köthető cég ajánlatát. A bizottságot a Fidesz nevezte ki, és ügyvezető kormányfőként még Orbán Viktor volt hatalmon, amikor a döntés született, érvel Vitézy Dávid.

Gábor Márton
2026. 10. 21. 8:51
Fotó: Tumbász Hédi

Vitézy a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul

A közlekedési miniszter ugyanakkor a tender másik résztvevője miatt újabb kérdést is felvetett. Mint írta, a közbeszerzésen a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-Híd is elindult. Vitézy szerint ha a Fidesz-frakció kommunikációja alapján a másik indulóként szereplő Homlok Kft.-t olyan cégként mutatják be, amely Mészáros Lőrinc volt vejéhez kötődik, akkor ez felvetheti a két induló közötti összefonódás kérdését is.

A miniszter ezért azt közölte, hogy a Fidesz-frakció videója nyomán értesíteni fogja a Gazdasági Versenyhivatalt az általa felvetett kartellgyanúról.

Ugyanakkor a tárcavezető nem reagált érdemben egyetlem egy olyan korábbi felvetésre sem, amely a Swietelsky és a közte lévő összefonódásokat taglalta. Eddig két nagy vasúti közbeszerzés került be a hírekbe, mióta az új kormány hivatalba lépett. A mostani mellett, még augusztusban is nyert a Swietelsky egy 36 milliárdos felújítást, amit Vitézy még büszkén ünnepelt az oldalán

Korábban egyébként a sajtó arról is cikkezet, hogy Homlok Zsolt kegyvesztetté vált, válása miatt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási miniszter közös sajtótájékoztatója (Fotó: Tumbász Hédi)

mészáros lőrincvitézy dávidorbán viktormávswietelskyKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmúzeum

A múzeum vége

Pilhál György avatarja

A forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján, október 23-án bezár Magyarország egyetlen 1956-os múzeuma.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu