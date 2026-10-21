Vitézy Dávid megszólalt a Swietelsky által megnyert közbeszerzésről

Vitézy a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul

A közlekedési miniszter ugyanakkor a tender másik résztvevője miatt újabb kérdést is felvetett. Mint írta, a közbeszerzésen a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-Híd is elindult. Vitézy szerint ha a Fidesz-frakció kommunikációja alapján a másik indulóként szereplő Homlok Kft.-t olyan cégként mutatják be, amely Mészáros Lőrinc volt vejéhez kötődik, akkor ez felvetheti a két induló közötti összefonódás kérdését is.

A miniszter ezért azt közölte, hogy a Fidesz-frakció videója nyomán értesíteni fogja a Gazdasági Versenyhivatalt az általa felvetett kartellgyanúról.

Ugyanakkor a tárcavezető nem reagált érdemben egyetlem egy olyan korábbi felvetésre sem, amely a Swietelsky és a közte lévő összefonódásokat taglalta. Eddig két nagy vasúti közbeszerzés került be a hírekbe, mióta az új kormány hivatalba lépett. A mostani mellett, még augusztusban is nyert a Swietelsky egy 36 milliárdos felújítást, amit Vitézy még büszkén ünnepelt az oldalán.

Korábban egyébként a sajtó arról is cikkezet, hogy Homlok Zsolt kegyvesztetté vált, válása miatt.