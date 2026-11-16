„A központ sumákol” – nem árulják el Magyar Péterék, ki irányítja majd a Tisza-szigeteket

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Továbbra sem tudni, ki vezetheti országosan a Tisza-szigeteket, és az sem világos, mikor nevezhetik ki az új koordinátort. A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a párt sajtóosztályához, ám megkeresésünkre nem érkezett válasz. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a mozgalmon belül egyre több szervezeti problémáról és elégedetlen aktivistáról érkezik hír.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 8:35
„A központ sumákol” – nem árulják el Magyar Péterék, ki irányítja majd a Tisza-szigeteket
Fotó: Fotó: Mirkó István

A Magyar Nemzet ezért arra is választ várt a Tisza Párttól, hogy az új országos vezető kiválasztásakor figyelembe veszik-e a korábbi kampányidőszakban tapasztalt szervezeti problémákat, valamint a helyi közösségek aktivitásával kapcsolatos visszajelzéseket. Egyelőre azonban az sem ismert, mikor nevezhetik ki a Tisza-szigetek új országos vezetőjét, milyen hatáskörökkel ruházzák fel, és egyáltalán milyen szervezeti átalakításokat tervez a párt. A Tisza Párt a lapunk által feltett kérdésekre nem válaszolt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)

kéri lászlóhvgtisza - szigetekMagyar PéterSzóljon hozzá!

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