„A központ sumákol” – nem árulják el Magyar Péterék, ki irányítja majd a Tisza-szigeteket

A Magyar Nemzet ezért arra is választ várt a Tisza Párttól, hogy az új országos vezető kiválasztásakor figyelembe veszik-e a korábbi kampányidőszakban tapasztalt szervezeti problémákat, valamint a helyi közösségek aktivitásával kapcsolatos visszajelzéseket. Egyelőre azonban az sem ismert, mikor nevezhetik ki a Tisza-szigetek új országos vezetőjét, milyen hatáskörökkel ruházzák fel, és egyáltalán milyen szervezeti átalakításokat tervez a párt. A Tisza Párt a lapunk által feltett kérdésekre nem válaszolt.