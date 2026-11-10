A nagy visszatérés: ismét aktív a fekete ruhás nővér, Sándor Mária

A fekete ruhás akció azonban nem maradt következmények nélkül. A kórházi vezetés kifogásolta a demonstrációt, Sándor Mária pedig egy időre a felmondását is bejelentette, később azonban visszavonta azt, mert nem akarta cserbenhagyni kollégáit. A tiltakozási hullám országos méretűvé vált, az egészségügyi dolgozók több intézményben is fekete öltözettel fejezték ki szolidaritásukat.

Sándor Mária később az érdekképviseletekkel is konfliktusba került. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara etikai eljárást is kezdeményezett ellene, amelyet végül visszavontak. A nővér a szakmai szervezeteket is élesen bírálta, mert úgy vélte, nem képviselik megfelelően az ápolók érdekeit.

A Magyar Nemzetnek 2015 végén arról beszélt, hogy szerinte már akkor is súlyos válságban volt az egészségügy. Úgy látta, hogy a rendszer működőképességét elsősorban az ott dolgozók szakmaszeretete tartja fenn, miközben egy-egy nővérre akár 40-50 beteg is juthat. Akkor legalább ötvenszázalékos béremelést tartott volna szükségesnek, és az egészségügyi életpályamodell hiányát is komoly problémának nevezte.

A tiltakozó ápoló 2016-ban végül bejelentette, hogy visszavonul a közéleti szerepléstől. Döntését azzal indokolta, hogy elfáradt, és úgy érezte, egyedül nem tudja elérni a kitűzött célokat. A nyilvánosságtól való visszahúzódása után hosszabb időre háttérbe szorult, most azonban ismét az egészségügy állapotáról beszél.

A Tisza-kormányt is komoly kritikával illette Sándor Mária

A mostani megszólalásában Sándor Mária a korábban bejelentett 15 százalékos béremelést is bírálta. Szerinte

az egészségügyi dolgozók ennél többet vártak, ugyanakkor úgy véli, hogy még egy 25 vagy 50 százalékos fizetésemelés sem tenné önmagában vonzóbbá az ápolói hivatást.

A pálya megítélésén, a munkakörülményeken és az intézményi légkörön is változtatni kellene.