Munkában a kormány: az éjszaka gyorsan újabb jogosítványokat adtak az NVVH-nak

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működéséhez kapcsolódó szabályok mellett több fontos döntés is megjelent a Magyar Közlöny november 9-i számában. Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját, dandártábornoki előléptetésekről határoztak, engedélyezték a jövő évi katonai gyakorlatokat, és új előírásokat vezettek be a villamosenergia-hálózat fejlesztési terveire.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 6:39
Munkában a kormány: az éjszaka gyorsan újabb jogosítványokat adtak az NVVH-nak
Fotó: Hatlaczki Balázs

Orosz László Péter lett a Nemzeti Információs Központ főigazgatója

Személyi döntéseket is tartalmaz a Magyar Közlöny: Magyar Péter miniszterelnök 2026. november 10-i hatállyal Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává. A kinevezésről szóló határozat ugyancsak a hivatalos lapban jelent meg. A köztársasági elnök két nemzetbiztonsági ezredes előléptetéséről is határozott. Ennek értelmében Orosz László Pétert és Bertalan Tamást 2026. november 10-i hatállyal dandártábornokká nevezik ki.

Több tucat katonai gyakorlatot engedélyeztek 2027-re

A jövő évi katonai gyakorlatok és kiképzések rendjéről is döntés született. A határozat a Magyar Honvédség 2027. évi gyakorlatait, kiképzéseit és egyes katonai áthaladásait engedélyezi. A határozat melléklete összesen 81 gyakorlatot és programot sorol fel.

A felsorolt események között szerepel többek között az Adaptive Hussars, amelyet Magyarországon, legfeljebb 500 fős részvétellel terveznek megtartani. A Breakthrough gyakorlatnál ezerfős létszámkeretet határoztak meg, míg a Bayonet Thrust setében 750 fő szerepel a dokumentumban. A Black Swan gyakorlat engedélyezett létszáma száz fő.

A határozat a NATO Stedfast gyakorlatsorozathoz kapcsolódó katonai áthaladásokra is kitér, ezek esetében legfeljebb ötezer fős keretet rögzítettek. A magyar–amerikai és magyar–brit közös felkészítések között szintén szerepelnek magyarországi programok, amelyeknél 500 fős maximális létszámot tüntettek fel.

A mellékletben szereplő számok az engedélyezett maximális létszámokat jelölik, nem pedig azt, hogy ténylegesen hány katona vesz majd részt az egyes gyakorlatokon.

Új szabályok vonatkoznak a villamosenergia-hálózat fejlesztésére

A Magyar Közlöny két, a villamosenergia-hálózat fejlesztését érintő rendeletet is tartalmaz. A szabályozás az átviteli rendszerirányító hálózatfejlesztési tervének formai és tartalmi követelményeit határozza meg, illetve az elosztói középfeszültségű hálózat fejlesztési terveire vonatkozó előírásokat rögzíti.

Az átviteli rendszerirányítónak évente kell elkészítenie a hálózatfejlesztési tervet, amelynek öt-tíz éves időtávra kell előretekintenie. A dokumentumnak a fejlesztések mellett a hálózat várható alakulását is be kell mutatnia, meghatározott időtávú vizsgálati sarokévekkel. A tervet nyilvános egyeztetésre is bocsátják: az érintetteknek harminc nap áll rendelkezésükre véleményük megfogalmazására. A benyújtás határideje december 31.

Az elosztói középfeszültségű hálózat fejlesztési tervét ezzel szemben kétévente kell elkészíteni, öt évre előretekintve. A dokumentumnak részletesen be kell mutatnia a következő két év tervezett beruházásait, a további három évre pedig kitekintést kell adnia. A szabályozás kiemelt fejlesztési körzetek meghatározását is előírja, a terv jóváhagyásához kapcsolódó díj pedig egymillió forint.

Borítókép: Az NVVH elnöke, és elnökhelyettese (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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