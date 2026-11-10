Munkában a kormány: az éjszaka gyorsan újabb jogosítványokat adtak az NVVH-nak

Orosz László Péter lett a Nemzeti Információs Központ főigazgatója

Személyi döntéseket is tartalmaz a Magyar Közlöny: Magyar Péter miniszterelnök 2026. november 10-i hatállyal Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává. A kinevezésről szóló határozat ugyancsak a hivatalos lapban jelent meg. A köztársasági elnök két nemzetbiztonsági ezredes előléptetéséről is határozott. Ennek értelmében Orosz László Pétert és Bertalan Tamást 2026. november 10-i hatállyal dandártábornokká nevezik ki.

Több tucat katonai gyakorlatot engedélyeztek 2027-re

A jövő évi katonai gyakorlatok és kiképzések rendjéről is döntés született. A határozat a Magyar Honvédség 2027. évi gyakorlatait, kiképzéseit és egyes katonai áthaladásait engedélyezi. A határozat melléklete összesen 81 gyakorlatot és programot sorol fel.

A felsorolt események között szerepel többek között az Adaptive Hussars, amelyet Magyarországon, legfeljebb 500 fős részvétellel terveznek megtartani. A Breakthrough gyakorlatnál ezerfős létszámkeretet határoztak meg, míg a Bayonet Thrust setében 750 fő szerepel a dokumentumban. A Black Swan gyakorlat engedélyezett létszáma száz fő.

A határozat a NATO Stedfast gyakorlatsorozathoz kapcsolódó katonai áthaladásokra is kitér, ezek esetében legfeljebb ötezer fős keretet rögzítettek. A magyar–amerikai és magyar–brit közös felkészítések között szintén szerepelnek magyarországi programok, amelyeknél 500 fős maximális létszámot tüntettek fel.

A mellékletben szereplő számok az engedélyezett maximális létszámokat jelölik, nem pedig azt, hogy ténylegesen hány katona vesz majd részt az egyes gyakorlatokon.

Új szabályok vonatkoznak a villamosenergia-hálózat fejlesztésére

A Magyar Közlöny két, a villamosenergia-hálózat fejlesztését érintő rendeletet is tartalmaz. A szabályozás az átviteli rendszerirányító hálózatfejlesztési tervének formai és tartalmi követelményeit határozza meg, illetve az elosztói középfeszültségű hálózat fejlesztési terveire vonatkozó előírásokat rögzíti.