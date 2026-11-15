Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start sorsa miatt

Panyi szerint az új szabályozás feltételrendszere több ponton is megváltozott, így lehetnek olyanok, akik a korábbi Otthon Start konstrukcióra még jogosultak lettek volna, az új lakásprogram keretében azonban már nem férnek bele a támogatotti körbe. Számukra így csak a piaci hitelfelvétel maradhat, ami akár a már megkezdett építkezések ellehetetlenüléséhez is vezethet.

Átmeneti szabályokat követelnek a jogalkotótól

A Fidesz képviselője az Alkotmánybíróságtól azt kéri, hogy hívja fel a jogalkotó figyelmét az átmeneti rendelkezések szükségességére, és szólítsa fel a kormányt az érintett élethelyzetek rendezésére. Álláspontja szerint a jogalkotónak alkotmányos kötelessége, hogy egy ilyen jelentős változtatás során megfelelő felkészülési időt és átmeneti szabályokat biztosítson.

Panyi Miklós úgy véli, az Otthon Start Program kivezetése jól példázza a Tisza-kormány döntéshozatalának problémáit. Szerinte a változtatásokat nem készítették elő megfelelően, és nem gondolták végig azok hétköznapi emberekre, családokra és gazdasági folyamatokra gyakorolt következményeit.