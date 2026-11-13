Aranykonvoj: Húszmilliárd eurónyi pénz és arany haladhatott át Magyarországon Ukrajna felé – újabb részleteket árult el az osztrák politikus

További parlamenti kérdéseket nyújtanak be

Az FPÖ főtitkára közölte, hogy pártja nem tekinti lezártnak az ügyet. További parlamenti kérdéseket kívánnak benyújtani az osztrák külügyminisztériumhoz, pénzügyminisztériumhoz és belügyminisztériumhoz.

A politikus szerint Ausztriának szuverén államként joga van tudni, milyen rakományok haladnak át a területén, különösen akkor, ha azok jelentős pénzügyi vagy akár nemzetbiztonsági kockázatot hordozhatnak.

Hangsúlyozta, hogy a kétszáz kilogrammos szállítmány esetében azt sem tudják, jelentett-e bármilyen veszélyt az osztrák lakosságra. Az FPÖ ezért a jövőben szigorúbb ellenőrzéseket, a korábbi szállítmányokkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalát és a parlament megfelelő tájékoztatását követeli.

Hafenecker: hálásnak kell lenni Orbán Viktornak

A Hír TV az Ausztriából Ukrajnába tartó, Magyarországon megállított pénzszállító konvoj ügyéről is kérdezte a politikust. Hafenecker elmondta, hogy éppen a magyar hatóságok fellépése irányította rá az FPÖ figyelmét a rendszeres pénzszállításokra. A politikus szerint a magyar intézkedésnek köszönhetően derült fény arra, hogy nem egyetlen szállítmányról, hanem több mint ezer hasonló fuvarról lehet szó.

Úgy fogalmazott, hogy

ezért tulajdonképpen hálásnak kell lenni Orbán Viktornak és korábbi kormányának, amiért láthatóvá tette az ügyet. Hafenecker arról is beszélt, hogy nem kíván beavatkozni a magyar belpolitikába, ugyanakkor nem érti a magyar hatóságok korábbi fellépésével kapcsolatos vitát.

Szerinte Ausztriában is teljesen természetes lenne, ha a hatóságok megvizsgálnának egy nagy értékű pénzszállítmányt, amennyiben nem világos annak eredete vagy végső rendeltetése. Hangsúlyozta, hogy egy szuverén államnak joga van ellenőrizni, ki, milyen céllal és mekkora értékben szállít pénzt a területén keresztül. Az osztrák politikus ezért érthetőnek nevezte a korábbi magyar kormány és az illetékes hatóságok fellépését, és ismételten leszögezte: az FPÖ addig kívánja napirenden tartani az ügyet, amíg nem kapnak megnyugtató válaszokat a pénz- és aranyszállítmányok eredetére, céljára és címzettjeire.