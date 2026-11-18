Borítókép: Kisföldalatti (Fotó: BKV Zrt.)
Bejelentést tett Vitézy Dávid: Csak Rákosrendezőig hosszabbítanák meg a kisföldalattit
Megkezdődhet a kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának tervezése, a BKK már kiírta az ehhez szükséges közbeszerzést. A beruházás keretében mindössze 800 méterrel hosszabbítanák meg az M1-es metrót, amely így Rákosrendezőig közlekedhetne. A korábbi elképzelések ennél jóval nagyobb léptékű fejlesztéssel számoltak: a vonalat egészen a XV. kerületi Marcheggi hídig vezették volna, P+R parkoló kialakításával.
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