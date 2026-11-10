Csak statisztának kellettek a vízügyesek, nem fizette ki a paksi védekezésben részt vevők jutalmát a kormány

Filmszínház lett a védekezésből
Amint arról már korábban beszámoltunk, a paksi atomerőmű biztonságos működését érintő, rendkívüli vízügyi helyzet megoldására elrendelt fenékküszöb-építésből Magyar Péter gyakorlatilag egyszemélyes akciófilmet rendezett. A miniszterelnök nem elégedett meg azzal, hogy a kormány döntéseiről és a munkálatokról beszámoljon: kamerát vitt magával, hajóra szállt, munkavédelmi sisakban kommentálta a történéseket, miközben helikopterek emelték a betonelemeket, a Dunába pedig köveket és egyéb építési elemeket juttattak.
Az élő adásban közvetített látvány pedig filmszerűre sikeredett. Csakhogy a kérdés nem az, hogy látványos-e egy helikopterből a Dunába eresztett betonkocka, hanem az, hogy egy ország vezetésére vállalkozó politikusnak valóban ez-e a kormányzás lényege. A fenékküszöb természetesen nem politikai díszlet, hanem egy komoly műszaki beavatkozás. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása érdekében sürgős intézkedésekre volt szükség. A kormány a hét közepén rendelte el a szükséges munkálatokat, a kivitelezés pedig rövid időn belül megkezdődött.
A fenékküszöb lényege, hogy tartósan megemelje a vízszintet az érintett szakaszon.
Magyar Péter azonban nem egyszerűen bemutatta az eseményeket, hanem a válsághelyzetből showműsort készített, akár a munkálatok hátráltatása árán is.
A nyári építkezés után, októberben ugyanakkor váratlanul Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. Az Élő Környezetért felelős minisztérium bejelentése szerint
Láng István 2026. október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói tisztségéről. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. A főigazgatói feladatokat az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese látja el megbízott vezetőként.