Csak statisztának kellettek a vízügyesek, nem fizette ki a paksi védekezésben részt vevők jutalmát a kormány

Filmszínház lett a védekezésből

Amint arról már korábban beszámoltunk, a paksi atomerőmű biztonságos működését érintő, rendkívüli vízügyi helyzet megoldására elrendelt fenékküszöb-építésből Magyar Péter gyakorlatilag egyszemélyes akciófilmet rendezett. A miniszterelnök nem elégedett meg azzal, hogy a kormány döntéseiről és a munkálatokról beszámoljon: kamerát vitt magával, hajóra szállt, munkavédelmi sisakban kommentálta a történéseket, miközben helikopterek emelték a betonelemeket, a Dunába pedig köveket és egyéb építési elemeket juttattak.

Az élő adásban közvetített látvány pedig filmszerűre sikeredett. Csakhogy a kérdés nem az, hogy látványos-e egy helikopterből a Dunába eresztett betonkocka, hanem az, hogy egy ország vezetésére vállalkozó politikusnak valóban ez-e a kormányzás lényege. A fenékküszöb természetesen nem politikai díszlet, hanem egy komoly műszaki beavatkozás. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása érdekében sürgős intézkedésekre volt szükség. A kormány a hét közepén rendelte el a szükséges munkálatokat, a kivitelezés pedig rövid időn belül megkezdődött.

A fenékküszöb lényege, hogy tartósan megemelje a vízszintet az érintett szakaszon.

Magyar Péter azonban nem egyszerűen bemutatta az eseményeket, hanem a válsághelyzetből showműsort készített, akár a munkálatok hátráltatása árán is.

A nyári építkezés után, októberben ugyanakkor váratlanul Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. Az Élő Környezetért felelős minisztérium bejelentése szerint