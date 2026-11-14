Újabb csúszás a Budapest–Belgrád vasútvonalon – magyarázkodik Vitézy Dávid

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az osztrák és a szerb vasút korábban már bejelentette a Budapest–Belgrád vonal személyforgalmának elindítását. Ezek a tájékoztatások a korábbi sikeres tesztek nyomán, a MÁV-tól kapott információkra épültek. Vitézy most közölte: a december 13-tól érvényes új menetrendben a személyszállító vonatok végül nem szerepelnek.

A korábbi döntésekért a jelenlegi kormány sem vállal felelősséget?

A közlekedési miniszter bejegyzésében igyekezett elhatárolni a jelenlegi kormányt a beruházás korábbi koncepciójától. Mint fogalmazott, nem a mostani kabinet döntött arról, hogy a projekt a jelenlegi konstrukcióban valósuljon meg. Hozzátette, hogy korábban maga is számos kritikát fogalmazott meg a nyomvonallal, a költségekkel és az üzleti modellel kapcsolatban.

Ez a magyarázat azonban önmagában nem ad választ arra, hogy a beruházás előkészítése és kivitelezése során miért nem sikerült időben kiszűrni azokat a műszaki problémákat, amelyek most a személyforgalom megindításának akadályát jelentik. A kínai kivitelező által telepített biztonsági rendszerek megfelelőségének kérdése ugyanis nem az utolsó pillanatban felmerülő, mellékes részlet, hanem a vasútvonal biztonságos működésének egyik alapfeltétele.