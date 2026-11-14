Újabb csúszás a Budapest–Belgrád vasútvonalon – magyarázkodik Vitézy Dávid

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Ismét bizonytalanná vált a Budapest–Belgrád vasútvonal személyforgalmának elindítása: a kínai kivitelezőnek még javításokat kell végeznie a vonatbefolyásoló rendszeren, ezért a december 13-án életbe lépő új menetrendben sem szerepelnek a vonalon közlekedő személyszállító vonatok. Vitézy Dávid szerint a biztonság az első, ugyanakkor a beruházás körüli újabb bizonytalanságok ismét ráirányítják a figyelmet a projekt műszaki és gazdasági kockázataira.

Gábor Márton
2026. 11. 14. 8:00
Újabb csúszás a Budapest–Belgrád vasútvonalon – magyarázkodik Vitézy Dávid
Fotó: Tumbász Hédi

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az osztrák és a szerb vasút korábban már bejelentette a Budapest–Belgrád vonal személyforgalmának elindítását. Ezek a tájékoztatások a korábbi sikeres tesztek nyomán, a MÁV-tól kapott információkra épültek. Vitézy most közölte: a december 13-tól érvényes új menetrendben a személyszállító vonatok végül nem szerepelnek.

A korábbi döntésekért a jelenlegi kormány sem vállal felelősséget?

A közlekedési miniszter bejegyzésében igyekezett elhatárolni a jelenlegi kormányt a beruházás korábbi koncepciójától. Mint fogalmazott, nem a mostani kabinet döntött arról, hogy a projekt a jelenlegi konstrukcióban valósuljon meg. Hozzátette, hogy korábban maga is számos kritikát fogalmazott meg a nyomvonallal, a költségekkel és az üzleti modellel kapcsolatban.

Ez a magyarázat azonban önmagában nem ad választ arra, hogy a beruházás előkészítése és kivitelezése során miért nem sikerült időben kiszűrni azokat a műszaki problémákat, amelyek most a személyforgalom megindításának akadályát jelentik. A kínai kivitelező által telepített biztonsági rendszerek megfelelőségének kérdése ugyanis nem az utolsó pillanatban felmerülő, mellékes részlet, hanem a vasútvonal biztonságos működésének egyik alapfeltétele.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási miniszter közös sajtótájékoztatója (Fotó: Tumbász Hédi)

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