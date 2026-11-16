Gyurcsány egykori miniszterével kötött tanácsadói szerződést Kovács Gergely a Hegyvidéken

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Lamperth Mónika, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány egykori belügyminisztere segíti hétfőtől Kovács Gergely munkáját a XII. kerületben. A volt szocialista politikus elsősorban irányítási és vezetési feladatokban vállal szerepet, miközben a kutyapárti polgármester önkormányzatát az elmúlt hónapokban komoly belső konfliktusok, lemondások és működési problémák jellemezték.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 7:23
Gyurcsány egykori miniszterével kötött tanácsadói szerződést Kovács Gergely a Hegyvidéken
Borítókép: Lamperth Mónika (Forrás: Képernyőkép)

A feloszlatási indítvány végül elbukott: a képviselők 5–11–1 arányban szavaztak a javaslat ellen. Kovács Gergely hivatalban maradhatott, ehhez azonban a Fidesz képviselőinek szavazataira is szükség volt. A polgármester így egy olyan testülettel kénytelen tovább dolgozni, amelyben nincs stabil többsége.

Régi baloldali káder érkezik a Hegyvidékre

Lamperth Mónika neve nem ismeretlen a baloldali politikában. A volt MSZP-s politikus 2002 és 2006 között, Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc kormányában töltötte be a belügyminiszteri tisztséget. Ezt követően önkormányzati és területfejlesztési miniszterként, majd szociális és munkaügyi miniszterként is dolgozott.

Önkormányzati tapasztalatokkal is rendelkezik: 2014 és 2019 között a XV. kerületi polgármesteri hivatal jegyzője volt, később pedig az I. kerületben is vállalt tanácsadói feladatokat. 

Borítókép: Lamperth Mónika (Forrás: Képernyőkép)

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