Így számolják fel a haveri alapú pozícióosztogatást: régóta üzlettársak a Médiatanács tagjai

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Újabb összefonódásra figyelt fel az Ellenpólus a Tisza-kormány által uralt egyik szervezetben, ezúttal a Médiatanácsban. A szervezet két tagja, Polyák Gábor és Nagy Krisztina közeli barátok, több mint egy évtizede dolgoznak együtt és jelenleg is tulajdonosok a Mérték Médiaelemző Műhely mögött álló cégben.

Gidró Kriszta
2026. 11. 12. 9:37
Polyák Gábor Médiatanács Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Ladóczki Balázs

Pályafutások összeért a HDMO (Hungarian Digital Media Observatory) konzorciumának vezető testületében is, ahol mindketten tagok voltak. Árulkodó, hogy a projektet az Európai Unió finanszírozza, és annak olyan tagszervezetei vannak, mint a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az AFP, a Lakmusz, az IDEA Alapítvány és a Magyar Hang.

Bár önmagában véve a közös céges érdekeltség és a baráti viszony nem jelent összeférhetetlenséget, Polyák és Nagy története mégsem igazán szerencsés, hiszen éppen a testület működésének szakmaiságát kérdőjelzi meg. Annál is inkább, mert közös vállalkozásuk kifejezetten médiaügyekre specializálódik.

Emlékezetes: a kormányváltás előtt Polyák és Nagy csapata, a Mérték Médiaműhely szervezte a David Pressman vezette amerikai nagykövetség Szabad Média Pályázatait.

Mint ismert, Washington ezeken a kiírásokon keresztül juttatott el komolyabb forrásokat az ellenzéki, Tisza Pártot támogató sajtóhálózathoz. Jelzésértékű, hogy Polyák nem is olyan régen még az amerikai nagykövetség pénzosztó emberének nevezte magát.

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