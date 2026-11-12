Így számolják fel a haveri alapú pozícióosztogatást: régóta üzlettársak a Médiatanács tagjai

Pályafutások összeért a HDMO (Hungarian Digital Media Observatory) konzorciumának vezető testületében is, ahol mindketten tagok voltak. Árulkodó, hogy a projektet az Európai Unió finanszírozza, és annak olyan tagszervezetei vannak, mint a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az AFP, a Lakmusz, az IDEA Alapítvány és a Magyar Hang.

Bár önmagában véve a közös céges érdekeltség és a baráti viszony nem jelent összeférhetetlenséget, Polyák és Nagy története mégsem igazán szerencsés, hiszen éppen a testület működésének szakmaiságát kérdőjelzi meg. Annál is inkább, mert közös vállalkozásuk kifejezetten médiaügyekre specializálódik.

Emlékezetes: a kormányváltás előtt Polyák és Nagy csapata, a Mérték Médiaműhely szervezte a David Pressman vezette amerikai nagykövetség Szabad Média Pályázatait.

Mint ismert, Washington ezeken a kiírásokon keresztül juttatott el komolyabb forrásokat az ellenzéki, Tisza Pártot támogató sajtóhálózathoz. Jelzésértékű, hogy Polyák nem is olyan régen még az amerikai nagykövetség pénzosztó emberének nevezte magát.