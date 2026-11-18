Borítókép: A Fidesz megújult logója (Forrás: Facebook)
Húsz év után lecserélte ikonikus narancssárga logóját a Fidesz
Jelentős változtatást hajtott végre a Fidesz a párt és az országgyűlési frakció arculatában. Az új logót előzetes bejelentés és különösebb magyarázat nélkül tették közzé.
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