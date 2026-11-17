Tanács Zoltán miniszter korábbi üzleti kapcsolata is felbukkan

A Tűzfalcsoport egy másik szerződés kapcsán Gál András Levente ügyvédi irodájának és Tanács Zoltán jelenlegi tudományos és technológiai miniszternek a korábbi szakmai kapcsolatára hívja fel a figyelmet.

A Gál és Társai Ügyvédi Iroda legfeljebb nettó tízmillió forintos megbízást kapott eseti jogi képviseletre, jogi állásfoglalások készítésére és tanácsadásra. A tárca közvetlenül kérte fel az irodát ajánlattételre. Gál András Levente korábban az első Orbán-kormány oktatási tárcájának közigazgatási államtitkára, majd 2010 és 2011 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. Később

a Jó Állam koncepció végrehajtásáért felelős kormánybiztosként, majd a Digitális Jólét Programban is szerepet vállalt.

A Tűzfalcsoport által bemutatott dokumentumok szerint Gál 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében vett részt abban a nettó 39,86 millió forintos szerződésben, amelyet az IFUA Horváth & Partners nyolc minisztérium működésének elemzésére kapott.

A cég részéről kapcsolattartóként Tanács Zoltán szerepelt, az ajánlatban pedig projektvezetőként is megjelölték. A két szakember neve egy 2018-as, a felsőoktatási modellváltással kapcsolatos dokumentumban, valamint egy 2011-es konferencia programjában is együtt szerepelt.

Lannert Judit férjének korábbi munkatársával is kapcsolatban áll a megbízott

Az Audit Network Hungary nettó 15 millió forintért vállalta három állami társaság működésének átfogó áttekintését. A szerződés szerint a vizsgálatnak a 2024. január 1. és 2026. május 21. közötti beszerzésekre és szerződésekre is ki kellett terjednie.

A céget Wessely Vilmos képviselte, a szerződés pedig alvállalkozóként megnevezi a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Irodát is.

Wessely Vilmos neve szintén felbukkan a Tisza-kormány környezetében. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter férje, László Géza Béla 2021 júliusától 2026 áprilisának végéig a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vagyonellenőre volt. Wessely ugyanennél az alapítványnál könyvvizsgálóként tevékenykedett. A két szakember egyaránt részt vett az alapítvány 2021. októberi, illetve 2023. márciusi kuratóriumi ülésén.