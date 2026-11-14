Szétbombázná a rendszert a legfőbb ügyész: több főosztályt és osztályt is bezárna

252 feljelentés és súlyos létszámhiány

Az interjú egyik fontos részében az ügyészség előtt álló feladatok nagyságrendjéről is beszélt. Fejes Péter közlése szerint az előző kormányzat tevékenységével kapcsolatban már 252 feljelentés érkezett a Fővárosi Főügyészséghez, illetve a Központi Nyomozó Főügyészséghez és az alárendelt szervezeti egységeihez.

A legfőbb ügyész ugyanakkor külön hangsúlyozta: a 252 feljelentés nem jelenti azt, hogy ugyanennyi nyomozás is indul. Az ügyek feldolgozása azonban így is komoly terhet ró az ügyészi szervezetre.

A helyzetet tovább nehezíti a jelentős munkaerőhiány. A nagyjából kétezer ügyészi álláshelyből 150-160 betöltetlen. Fejes szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál (NVVH) akár másfélszer akkora fizetést is kaphatnak az ügyészek, ami komoly elszívó hatást jelenthet. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás következtében további tizenegy munkatárs távozik a magyar ügyészi szervezetből.

A legfőbb ügyész az NVVH-val való együttműködésre konstruktívan tekint, ugyanakkor a két szervezet közötti bérkülönbség csökkentése érdekében törvénymódosítást kezdeményezne. Emellett külön pótlékot vezetnének be a nyomozó ügyészek számára.

Jelentősen emelkedhet az ügyészség költségvetése

Az anyagi feltételek rendezése szintén a tervezett változtatások közé tartozik. A jövő évi költségvetési tervezet szerint az ügyészség az idei 94 milliárd forint helyett több mint 132 milliárd forintból gazdálkodhatna.

Fejes Péter szerint a többletforrás számos problémára megoldást jelenthet, ugyanakkor az intézmény kiadásai is növekednek. A Kúria kiköltözését követően például az ügyészségnek kell finanszíroznia a Markó utcai Igazságügyi Palota fenntartását és felújítását. A bérek rendezéséhez szükséges törvénymódosításokat a legfőbb ügyész a következő napokban szeretné előterjeszteni.