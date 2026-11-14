A családtag politikai leszámolásként értékelte a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs mitől tartaniuk, hiszen állítása szerint minden támogatással törvényesen és becsületesen elszámoltak.
Boszorkányüldözés: közéleti és kulturális szereplők állnak ki Lezsák Sándor mellett
Schmidt Mária, Szili Katalin, Demeter Szilárd, Reviczky Gábor és Szörényi Levente is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely tiltakozik a Lezsák Sándort ért támadások és megbélyegzés ellen. Az aláírók szerint a rendszerváltoztatás egyik meghatározó alakjával szemben kommunista időket idéző boszorkányüldözés zajlik.
Borítókép: Lezsák Sándor, az Országgyűlés egykori alelnöke (Fotó: Bús Csaba)
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