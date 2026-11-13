Nem bírta ki, Magyar Péter visszaszólt Varga Juditnak a rádióinterjújában: Ez csak egy performansz volt

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Magyar Péter performansznak nevezte Varga Judit bizottsági meghallgatását a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának adott interjúban. A kormányfő szerint nem érdekes, hogy a gender szó szerepel-e az Isztambuli Egyezményben, és úgy véli, nem ideológiai kérdésekről kell beszélni.

Gidró Kriszta
2026. 11. 13. 10:03
Nem bírta ki, Magyar Péter visszaszólt Varga Juditnak a rádióinterjújában: Ez csak egy performansz volt
Magyar Péter kormányának ügynökakták körüli kapkodását már a Partizán is élesen bírálta. Fotó: Vémi Zoltán

Varga Judit bizottsági meghallgatására utalva a rádióinterjúban Magyar Péter azt mondta,

ha ez a performansz kellett ahhoz, hogy felgyorsítsák a nők bántalmazása elleni határozottabb fellépést, akkor igazából megérte.

 

Magyar Pétervarga juditisztambuli egyezményKomment 1

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