Nem bírta ki, Magyar Péter visszaszólt Varga Juditnak a rádióinterjújában: Ez csak egy performansz volt

Varga Judit bizottsági meghallgatására utalva a rádióinterjúban Magyar Péter azt mondta,
ha ez a performansz kellett ahhoz, hogy felgyorsítsák a nők bántalmazása elleni határozottabb fellépést, akkor igazából megérte.
Varga Judit bizottsági meghallgatására utalva a rádióinterjúban Magyar Péter azt mondta,
ha ez a performansz kellett ahhoz, hogy felgyorsítsák a nők bántalmazása elleni határozottabb fellépést, akkor igazából megérte.
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