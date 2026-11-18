Mi az a Save Europe Act?

A Save Europe Act egy 2026-ban elindított, több európai országra kiterjedő politikai és aktivista kezdeményezés, amely az illegális és tömeges bevándorlás visszaszorítását, az európai határok védelmét, valamint az európai nemzeti és kulturális identitás megőrzését tűzte ki célul. A mozgalom saját meghatározása szerint az európai patrióta közösségek összefogására törekszik.

A kezdeményezés egyik központi eleme az egymillió támogatói aláírás összegyűjtése. A szervezők egyebek mellett a bevándorlási szabályok szigorítását, a határvédelem megerősítését, az illegálisan az Európai Unióban tartózkodók visszaküldésének felgyorsítását és az úgynevezett remigráció előmozdítását követelik. A mozgalom mögött többek között Eva Vlaardingerbroek és Martin Sellner neve is megjelenik.