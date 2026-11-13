Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai
A világ 74 országából jelezték, hogy a Microsoft több szolgáltatása is leállt, elősorban az Outlook és a Teams működésével van gond. A probléma csütörtökön jelentkezett először. A Microsoftnál ugyan újraindították a szerveket, de ez egyelőre nem oldotta meg a problémát.
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