Pártok nélkül dől el, ki vezeti tovább a négy magyar települést

A négy településen reggel hat órától este hét óráig tartanak nyitva a szavazókörök. A választók a polgármesterek, illetve Álmosdon és Bagaméron az új képviselő-testületek összetételéről is dönthetnek.
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Két településen polgármestert kell választani, két másik községben pedig a képviselő-testület feloszlása miatt döntenek a helyiek az önkormányzat új összetételéről. A szavazóhelyiségek reggel hat órakor nyitottak, voksolni este hét óráig lehet.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)
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