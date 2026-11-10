Borítókép: Pócs János országgyűlési képviselő (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Pócs János megtrollkodta saját kitiltását: így jutott be mégis a parlamentbe
A fideszes országgyűlési képviselő szerint az eljárás körülményei tisztázatlanok, és kifogásolta, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást a döntés indokairól. Pócs János nem fogadja el a vele szemben hozott intézkedést, tegnap is a parlamentben volt.
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