Pócs János megtrollkodta saját kitiltását: így jutott be mégis a parlamentbe

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A fideszes országgyűlési képviselő szerint az eljárás körülményei tisztázatlanok, és kifogásolta, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást a döntés indokairól. Pócs János nem fogadja el a vele szemben hozott intézkedést, tegnap is a parlamentben volt.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 8:25
Pócs János megtrollkodta saját kitiltását: így jutott be mégis a parlamentbe
Fotó: Hatlaczki Balazs

Borítókép: Pócs János országgyűlési képviselő (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péterpócs jánoseljárásképviselőKomment 1

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Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

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