Az orosz tinédzser leiskolázta ukrán riválisát, majd oda is szúrt neki

– Idén nem nyertem túl sokszor top 10-es játékosok ellen, most végre újra sikerült egy ilyen győzelmet szereznem, és ez nagyon jó érzés. Jót tett, hogy közben nem gondoltam erre, mert úgy érzem, minél kevesebbet foglalkozom vele, annál jobb. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült legyőznöm egy ilyen tapasztalt játékost – mondta Andrejeva, aki szerdán Szabalenka ellen folytatja a csoportkört. Mint elárulta, már rögtön Szvitolina legyőzése után arra kérte Martínezt, hogy hadd gyakoroljon még, hogy ne csak hetven percet töltsön a pályán a nap során. –

Azt hiszem, most fordult elő először, hogy megkértem Conchitát, menjünk ki még edzeni a pályára.

Kezdem azt hinni, hogy valami nincs rendben velem, talán öregszem. Nem is tudom, valami történik velem. Conchita is nagyon meglepődött, és csak annyit kérdezett: »Ezt most komolyan mondod?«. Szerettem volna csiszolni az ütéseimen, gyakorolni egy kicsit a szervámat, felszabadultabban mozogni a pályán. Ez volt a célom az extra edzéssel – nyilatkozta a 19 éves teniszező.

Az elmúlt 11 WTA-vb mindegyikét különböző játékos nyerte egyesben, és a mostani nyolcfős mezőnyből Szvitolina mellett csak az amerikai Coco Gauffnak van már világbajnoki trófeája, vagyis könnyedén elképzelhető, hogy még hosszabb lesz ez a sorozat. A kvartettek első két-két helyezettje jut az elődöntőbe, a finálét vasárnap rendezik.

WTA-vb, 1. forduló:

1. csoport:

Coco Gauff (amerikai, 4. a világranglistán)–Jessica Pegula (amerikai, 5.) 6:4, 6:7 (5-7), 6:2

Linda Nosková (cseh, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 10.) 6:2, 6:4

2. csoport: