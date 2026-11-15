„Az élteti, ha van áldozata” – Pócs Jánost Magyar Péterről kérdezték + videó

Pócs ugyanakkor nem tartja jó megoldásnak, ha a Fidesz képviselői kivonulnak az Országgyűlésből. Mint mondta, a választók küldték őket a parlamentbe, ezért akkor is kötelességük ott maradni és képviselni az álláspontjukat, ha a kormányfő rendszeresen támadja őket.

A háromnapos kitiltás miatt is bírálta a házelnököt

A beszélgetésben szóba került Pócs János háromnapos parlamenti kitiltása is. A képviselő szerint az intézkedés alapjául szolgáló szavazási incidensből Magyar Péter politikai ügyet próbált kreálni.

Pócs elmondása szerint az egyik szavazásnál az utolsó pillanatban próbálta meg leadni a voksát, de a rendszer nem rögzítette azt. Jelezte, hogy szavazni szeretett volna, a házelnök azonban már nem fogadta el a jelentkezését.

A képviselő tagadta, hogy csalni próbált volna, és azt állította, hogy a mellette ülő képviselők tanúsítani tudják, mi történt.

Szerinte a kitiltásról szóló döntés indoklása nem állja meg a helyét, és a parlamenti szankciók alkalmazásában kettős mérce érvényesül. Úgy látja, más képviselők ennél súlyosabb megnyilvánulásai sem jártak hasonló következményekkel. A politikus azt is elárulta, hogy a távollétét nem tekinti visszavonulásnak. A parlamenti munkában továbbra is keresi majd azokat a lehetőségeket, amelyekkel kellemetlen helyzetbe hozhatja a miniszterelnököt.