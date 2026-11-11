Teljesen átírná a választások szabályait egy új javaslat, ilyen kampány várhat ránk 2029-ben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szigorítanák a levélszavazás feltételeit, új kampányszankciókat vezetnének be, és az NVI hatáskörét is bővítenék. A választási iroda 2026-os jogalkotási javaslatcsomagja a választási rendszer számos elemét érintené, a nemzetiségi képviselettől a közösségi médiában folytatott kampányon át egészen a választási jogorvoslatokig.

Gábor Márton
2026. 11. 11. 9:48
Teljesen átírná a választások szabályait egy új javaslat, ilyen kampány várhat ránk 2029-ben
Fotó: Polyák Attila

A javaslat szerint a levélben szavazásra minden választás előtt ismételten jelentkezni kellene. A választópolgár az elektronikus ügyintézési felületen, illetve személyesen a választási irodában kérhetné a levélcsomagot. Ezt követően egyedi szavazási kódot kapna, amelyet a levélcsomagban található, nevet, születési időt és egyedi vonalkódot tartalmazó azonosítókártyán kellene feltüntetnie. A visszaérkező szavazási iratok ellenőrzésekor a vonalkód alapján azonosítanák a választópolgárt, majd összevetnék az általa feltüntetett kódot a névjegyzékben szereplő adattal. 

Az NVI szerint ez gyorsabb és egyértelműbb ellenőrzést tenne lehetővé a jelenlegi eljárásnál.

A változtatás egy másik fontos eleme, hogy minden magyarországi választópolgár számára automatikusan létrehoznának egy elektronikus ügyintézési fiókot, míg a külhoni választópolgároknak külön kellene regisztrálniuk. A belépés DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással történne. A szervezet a külföldön tartózkodó választópolgárok szavazási lehetőségeit is egységesítené. Elképzelhetőnek tartja, hogy minden külföldön élő vagy tartózkodó választópolgár választhasson a levélben történő és a külképviseleti szavazás között. A tízéves regisztrációs időszak helyett pedig rövidebb, akár ötéves vagy minden választásra kiterjedő újraregisztrációt is indokoltnak tart.

Az NVI ugyanakkor a belföldi levélszavazás bevezetését már jóval óvatosabban kezeli. A dokumentum szerint ennek kockázata, hogy nem garantálható megfelelően a szavazás önkéntessége és titkossága, így az intézmény akár a szavazatvásárlás és a választópolgárok befolyásolásának terepévé válhat.

Új szankciók jöhetnek a kampányban

A kampányszabályozás területén szintén több jelentős változtatást kezdeményez az NVI. A szervezet egyebek között pontosítaná a közpénzből működő sajtótermékek és médiaszolgáltatók esélyegyenlőségi, valamint kiegyensúlyozottsági kötelezettségeit. A szabályozást kiterjesztenék az érintett médiumok honlapjaira és közösségi oldalaira is.

Külön nevesítenék, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók által szerkesztett közösségi oldalakon is érvényesíteni kell a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség követelményét. 

Az NVI ezt a 2026-os országgyűlési választási kampány során kialakult jogvitákkal és a Nemzeti Választási Bizottság, valamint a Kúria döntéseivel indokolja.

A javaslatcsomag egyik legfigyelemreméltóbb része a választási jogsértések szankcionálásának átalakítása. A szervezet magasabb bírságokat, úgynevezett képernyő-elsötétítést, valamint a közösségimédia-fiókok NMHH-n keresztüli felfüggesztését is elképzelhetőnek tartja. Emellett a választási bizottsági határozatok végrehajtását is szigorítanák: ha az érintett nem igazolja a döntés végrehajtását, hivatalból bírságot szabhatnának ki rá.

Az NVI a kampányajándékok kérdését is szabályozná, mivel jelenleg nincs meghatározva, milyen mértékű juttatás adható a választópolgároknak a kampány során.

A választópolgárok személyes adatainak kampánycélú felhasználása szintén napirendre kerülne. A jelöltek és jelölő szervezetek jelenleg díjfizetés ellenében kérhetik ki a választópolgárok adatait, amelyeket a választás napján meg kellene semmisíteniük, az erről készült jegyzőkönyvet pedig be kellene nyújtaniuk a választási irodához. Az NVI szerint ez a kötelezettség a gyakorlatban csak ritkán teljesül. Ezért két lehetőséget vázolnak fel: a kampánycélú adatszolgáltatás megszüntetését, vagy annak fenntartását, de a megsemmisítési jegyzőkönyv benyújtásának elmulasztása esetén hivatalból kiszabott bírsággal.

A szervezet emellett törvényben tiltaná, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek a kampány során felhasználják a tizenhat év alattiak személyes adatait, ideértve a képmásukat is.

Az ajánlásgyűjtést is átalakítanák

Az NVI a jelöltállítás folyamatát is korszerűsítené. A választópolgárok elsősorban elektronikus úton, a valasztas.hu felületén, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítást követően ajánlhatnának jelöltet és listát, valamint támogathatnának országos vagy helyi népszavazási kezdeményezéseket.

A papíralapú ajánlásgyűjtést ugyanakkor nem szüntetnék meg, hiszen nem minden választópolgár rendelkezik elektronikus azonosítási lehetőséggel. A visszaélések visszaszorítása érdekében azonban eltörölnék a többszörös ajánlás lehetőségét, 

vagyis kizárólag az elsőként érvényesnek elfogadott ajánlás számítana. 

Emellett korlátoznák az egy jelölt által igényelhető ajánlóívek számát is. A szervezet az ajánlóívek le nem adása miatt kiszabható bírságokat is emelné. Jelenleg ajánlóívenként ezer forint a bírság, az NVI viszont tízezer forintos alapbírságot és minden be nem nyújtott ív után további ezer forintos tételt javasol. A változtatást azzal indokolják, hogy a jelenlegi alacsony összeg nem jelent kellő visszatartó erőt, miközben a bírságok behajtása jelentős adminisztratív és informatikai költségekkel jár.

A 2026-os országgyűlési választáson 71 szervezetnek és jelöltnek összesen csaknem 9,7 millió forint bírságot szabtak ki a le nem adott ajánlóívek miatt. Az NVI adatai szerint ezek közül mindössze 27 esetben érte el a bírság a NAV végrehajthatósági értékhatárát.

Az NVI venné kezébe a választókerületek módosításának előkészítését

A választási rendszer egyik különösen fontos kérdése az egyéni választókerületek határainak meghatározása. Az NVI szerint megfelelő eljárási garanciák hiányában a választókerületek kialakításánál a politikai szempontok is érvényesülhetnek, akár elsődlegessé is válhatnak. Ezért azt javasolják, hogy a törvényi feltételek fennállása esetén a Nemzeti Választási Iroda tegyen javaslatot az Országgyűlésnek az egyéni választókerületek módosítására.

A kezdeményezés indoklása szerint a pártatlanság érdekében szükséges, hogy a határváltoztatások előkészítése ne politikai szempontok alapján történjen. A módosítások időbeli korlátozására ugyanakkor továbbra is a jelenlegi szabályokat alkalmaznák, vagyis 

az általános országgyűlési választást megelőző év első napja és a választás napja között főszabály szerint nem lehetne módosítani a körzeteket.

A dokumentum a lakóhely fogalmának visszaállítását is kezdeményezi. Az NVI szerint a 2021-es törvénymódosítás óta a lakóhely már nem feltétlenül a tényleges lakóhelyet jelenti, ami megnehezíti a választási célú fiktív bejelentkezések felderítését. A szervezet külön felhívja a figyelmet arra, hogy egyes lakcímszolgáltató cégek tevékenysége miatt akár több ezer választópolgár is szerepelhet ugyanazon a címen a nyilvántartásban anélkül, hogy ténylegesen a bejelentett lakóhelyük szerinti közösséghez tartoznának.

Korábban is lehetne szavazni

Az NVI egy új választási intézményt, az előidejű szavazást is bevezetné. Ennek értelmében azok a választópolgárok, akik a választás napján nem tudnak lakóhelyükön tartózkodni, már a szavazást megelőző időszakban leadhatnák voksukat a lakóhelyük szerinti helyi választási irodában. A javaslat szerint erre például a szavazást megelőző vasárnaptól csütörtökig lenne lehetőség.

A szervezet szerint ez részben kiválthatná, illetve csökkenthetné az átjelentkezéssel, külképviseleten vagy mozgóurnával szavazók számát.

A választás lebonyolításának egyszerűsítését szolgálja egy másik, szintén jelentős felvetés: amennyiben egy választáson csak egyetlen jelölt indul, ne kelljen megtartani a szavazást, hanem a jelölt automatikusan szerezze meg a mandátumot. Ugyanez vonatkozna azokra az egyéni listás választásokra, ahol a jelöltek száma nem haladja meg a betölthető képviselői helyek számát.

Az NVI a javaslatot a 2024-es önkormányzati választások adataival támasztja alá. Akkor 860 polgármester-választást, 175 egyéni listás választást és 797 települési nemzetiségi választást, összesen 1832 esetben kellett úgy lebonyolítani, hogy a szavazásnak nem volt érdemi tétje. Az azóta eltelt időszakban további 19 időközi választás zajlott hasonló körülmények között.

A választási jogorvoslatok rendszerét is átalakítanák

A javaslatcsomag a választási jogorvoslatok területén is jelentős változtatásokat tartalmaz. Az NVI szerint jelenleg több esetben párhuzamosan futnak olyan eljárások, amelyek a választás eredményét is érinthetik, miközben nem minden esetben egyértelmű, hogy melyik jogorvoslati fórum milyen kérdésben járhat el.

A szervezet ezért egységesebb, egyutas fórumrendszer kialakítását javasolja, amelyben egyértelmű sorrendben bírálnák el a választási eredményre hatással lévő kifogásokat és kérelmeket.

A közösségi médiában folytatott kampánytevékenység esetében szintén tisztáznák az illetékességi szabályokat. Az NVI szerint az internetes kampányok gyakran egyszerre több választókerületet vagy akár az egész országot érintik, így a helyi választási bizottságok számára nehézséget okoz annak megállapítása, melyik szerv jogosult eljárni. A javaslat szerint ha a tevékenység kizárólag egy választási bizottság illetékességi területéhez tartozó egyéni jelöltet vagy jelölteket érint, az adott bizottság járna el, minden más esetben pedig a Nemzeti Választási Bizottság.

A választási eljárások digitalizálását a jogorvoslatokra is kiterjesztenék. Elektronikus úton is be lehetne nyújtani a kifogásokat, fellebbezéseket és felülvizsgálati kérelmeket, a választási irodáknak pedig elektronikus úton kellene továbbítaniuk az ügyeket a bíróságokhoz.

A választási szervek működésében is több változás jöhetne. Az NVI azt javasolja, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyeken ne működjön párhuzamosan helyi és országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, hanem utóbbi lássa el a helyi feladatokat is. Emellett visszaállítanák a Nemzeti Választási Bizottság listaállítás alapján delegált tagjainak szavazati jogát, amelytől a 2022-es törvénymódosítás fosztotta meg őket.

A választási irodák működését illetően az NVI a saját szabályozási mozgásterének bővítését is kezdeményezi. A szervezet szerint indokolt lenne, hogy a választások részletszabályait és a kapcsolódó adminisztratív előírásokat ne kizárólag miniszteri rendeletek határozzák meg, hanem ezek egy részéről az NVI elnöke rendelkezhessen. 

A következő választás 2029-ben esedékes, nyáron európai parlamenti választások is lesznek, ezzel együtt tartották meg legutóbb az önkormányzati választásokat is. A 2024-ben megválasztott önkormányzati vezetők mandátuma 2029-ig szól. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

nemzeti választási irodanviszavazásválasztásválasztási bizottságSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekhorthy

Transz

Hegyi Zoltán avatarja

Április 12-én több mint hárommillió transzgenerációsan traumatizált magyarországi lakos a többiek nyakára hozta mindazt, ami most van és ami lesz.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu