Teljesen átírná a választások szabályait egy új javaslat, ilyen kampány várhat ránk 2029-ben

A javaslat szerint a levélben szavazásra minden választás előtt ismételten jelentkezni kellene. A választópolgár az elektronikus ügyintézési felületen, illetve személyesen a választási irodában kérhetné a levélcsomagot. Ezt követően egyedi szavazási kódot kapna, amelyet a levélcsomagban található, nevet, születési időt és egyedi vonalkódot tartalmazó azonosítókártyán kellene feltüntetnie. A visszaérkező szavazási iratok ellenőrzésekor a vonalkód alapján azonosítanák a választópolgárt, majd összevetnék az általa feltüntetett kódot a névjegyzékben szereplő adattal.

Az NVI szerint ez gyorsabb és egyértelműbb ellenőrzést tenne lehetővé a jelenlegi eljárásnál.

A változtatás egy másik fontos eleme, hogy minden magyarországi választópolgár számára automatikusan létrehoznának egy elektronikus ügyintézési fiókot, míg a külhoni választópolgároknak külön kellene regisztrálniuk. A belépés DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással történne. A szervezet a külföldön tartózkodó választópolgárok szavazási lehetőségeit is egységesítené. Elképzelhetőnek tartja, hogy minden külföldön élő vagy tartózkodó választópolgár választhasson a levélben történő és a külképviseleti szavazás között. A tízéves regisztrációs időszak helyett pedig rövidebb, akár ötéves vagy minden választásra kiterjedő újraregisztrációt is indokoltnak tart.

Az NVI ugyanakkor a belföldi levélszavazás bevezetését már jóval óvatosabban kezeli. A dokumentum szerint ennek kockázata, hogy nem garantálható megfelelően a szavazás önkéntessége és titkossága, így az intézmény akár a szavazatvásárlás és a választópolgárok befolyásolásának terepévé válhat.

Új szankciók jöhetnek a kampányban

A kampányszabályozás területén szintén több jelentős változtatást kezdeményez az NVI. A szervezet egyebek között pontosítaná a közpénzből működő sajtótermékek és médiaszolgáltatók esélyegyenlőségi, valamint kiegyensúlyozottsági kötelezettségeit. A szabályozást kiterjesztenék az érintett médiumok honlapjaira és közösségi oldalaira is.