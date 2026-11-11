Cinikus húzás volt Tarr Zoltánéktól a lelkisegély felajánlása – megszólalt a szakszervezeti vezető

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A Tisza Párt már a választási kampányban ígéretet tett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára, kormányra kerülve pedig sürgette a dokumentumok közzétételét. Dobrovits Orsolya, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: konkrét, személyhez köthető politikai nyomásgyakorlásról nincs információjuk, ugyanakkor a szűkös határidő önmagában is magában hordozta a hibalehetőséget. A szakszervezet elsősorban a tévesen megjelentetett, vétlen emberek és a levéltári dolgozók védelmében emelte fel a szavát.

Gábor Márton
2026. 11. 11. 8:56
Cinikus húzás volt Tarr Zoltánéktól a lelkisegély felajánlása – megszólalt a szakszervezeti vezető
Fotó: Bach Máté

A múlt feltárásának szükségességével és az akták kutathatóságával a szakszervezet teljes mértékben egyetért, Dobrovits Orsolya szerint azonban ennek során nem szabad megfeledkezni azokról, akiket a hibás adatközlés miatt érhetett hátrány.

A szervezet elnöke egyúttal arra is rámutatott, hogy a mostani ügy ismét ráirányította a figyelmet a közgyűjteményi és közművelődési területen dolgozók munkájára. A múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban dolgozó közfeladatot ellátó munkatársak rendkívül felelősségteljes feladatokat látnak el, mindennapi munkájuk azonban általában nem kap kellő nyilvánosságot.

Arra is megpróbáltunk rávilágítani a kiállásunkkal, hogy a közgyűjteményi és közművelődési területen micsoda felelősségteljes munka hárul a közfeladatot ellátó kollégáinkra, ami a hétköznapokban nem kap kellő figyelmet, csak ilyen rendkívüli esetekben, mint ez is

 – hangsúlyozta Dobrovits Orsolya. 

Mint ismert, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala az elmúlt hetek egyik kiemelt politikai vitájává vált. Magyar Péter miniszterelnök először október 23-át jelölte meg a dokumentumok közzétételének időpontjaként, ezt később november 4-re módosították. A nyilvánosságra hozott adatbázisban ugyanakkor több személyt tévesen tüntettek fel az állambiztonsági hálózat tagjaként, holott valójában megfigyeltek voltak. 

A hibás adatközlés miatt több érintett neve is tévesen került nyilvánosságra.

 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elismerte az adatbázisban történt hibákat, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató pedig vállalta a felelősséget a történtekért. 

BorítókéP: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

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