Cinikus húzás volt Tarr Zoltánéktól a lelkisegély felajánlása – megszólalt a szakszervezeti vezető

A múlt feltárásának szükségességével és az akták kutathatóságával a szakszervezet teljes mértékben egyetért, Dobrovits Orsolya szerint azonban ennek során nem szabad megfeledkezni azokról, akiket a hibás adatközlés miatt érhetett hátrány.

A szervezet elnöke egyúttal arra is rámutatott, hogy a mostani ügy ismét ráirányította a figyelmet a közgyűjteményi és közművelődési területen dolgozók munkájára. A múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban dolgozó közfeladatot ellátó munkatársak rendkívül felelősségteljes feladatokat látnak el, mindennapi munkájuk azonban általában nem kap kellő nyilvánosságot.

Arra is megpróbáltunk rávilágítani a kiállásunkkal, hogy a közgyűjteményi és közművelődési területen micsoda felelősségteljes munka hárul a közfeladatot ellátó kollégáinkra, ami a hétköznapokban nem kap kellő figyelmet, csak ilyen rendkívüli esetekben, mint ez is

– hangsúlyozta Dobrovits Orsolya.

Mint ismert, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala az elmúlt hetek egyik kiemelt politikai vitájává vált. Magyar Péter miniszterelnök először október 23-át jelölte meg a dokumentumok közzétételének időpontjaként, ezt később november 4-re módosították. A nyilvánosságra hozott adatbázisban ugyanakkor több személyt tévesen tüntettek fel az állambiztonsági hálózat tagjaként, holott valójában megfigyeltek voltak.

A hibás adatközlés miatt több érintett neve is tévesen került nyilvánosságra.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elismerte az adatbázisban történt hibákat, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató pedig vállalta a felelősséget a történtekért.