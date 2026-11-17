Ezek komoly vállalások, amelyek mögött elvileg részletes gazdasági modelleknek, bevételi kalkulációknak és hatástanulmányoknak kellene állniuk. A minisztérium azonban éppen azoknak az adatoknak a megismerését akadályozza meg, amelyekből kiderülhetne, mennyire megalapozottak a kormányzati várakozások.

Külső szakértők is részt vehettek az előkészítésben

A háttérmunka kapcsán korábban lapunk is beszámolt arról, hogy szakmai körökből származó értesülések szerint a Pénzügyminisztérium a magánszférából toborzott adótanácsadókból és adószakértőkből álló csapatot a vagyonadó szabályainak kidolgozására. A Magyar Nemzet akkor arról is kérdezte a tárcát, mi indokolta a külső szakértők bevonását, illetve rendelkezésre áll-e a minisztériumban a megfelelő szakmai apparátus. A megkeresésre akkor nem érkezett válasz.

Mostani adatigénylésünkben ezért külön rákérdeztünk a külső megbízásokra, a szerződések értékére, a teljesítésekre és az esetleges kifizetésekre is. Ezekből kiderülhetne, kik és milyen feltételekkel dolgoztak az új adónem előkészítésén, valamint mennyi közpénzt fordítottak erre a feladatra. A minisztérium mostani válasza azonban ezekre a kérdésekre sem adott felvilágosítást.

A kérdés azért is indokolt, mert a vagyonadó szabályozása rendkívül összetett. Az ingatlanok, a pénzügyi befektetések, a vállalkozásokban meglévő részesedések és a külföldön tartott vagyonelemek értékének meghatározása különböző módszereket és szakmai felkészültséget igényel. Különösen a nem tőzsdei vállalkozások értékelése vet fel nehézségeket.