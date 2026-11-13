Varga Judit interjúja lavinát indított el: már a második fejelentést tették Magyar Péter ellen
Újabb feljelentés született Magyar Péterrel szemben Varga Judit bizottsági meghallgatása után. Ékes Ilona volt fideszes képviselő is a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult, mert megítélése szerint zsarolás és kapcsolati erőszak történhetett, amikor a miniszterelnök egy titokban készített hangfelvétellel fenyegette Varga Juditot a házasságuk végén. A Magyar Nemzet pénteken megírta: zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt fordult a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez ifj. Tényi István is.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 4 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en