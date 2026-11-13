Varga Judit ismét a saját fegyverét fordította Magyar Péter ellen, megsemmisítő kommentet hagyott a miniszterelnök posztja alatt

Varga Judit erre Magyar Péter elhíresült kommentjével válaszolt: „Nem hinném...”

Magyar Péter még ezután sem állt le, és válaszul két átutalásról készült fotót is bemásolt a kommentek közé, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy fizeti a havi hatszázezer forintot Varga Judit számára. A kormányfő ezzel azonban óriási öngólt lőtt, mert az egyik utalás májusi, a másik júniusi. Varga Judit ezért azt kérte, másolja be a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi bizonylatokat is, ez azonban nem történt meg.

Ezt követte csütörtökön délelőtt az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának bejelentése a többi, nőket érintő intézkedéssel együtt.