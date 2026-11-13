Varga Judit ismét a saját fegyverét fordította Magyar Péter ellen, megsemmisítő kommentet hagyott a miniszterelnök posztja alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A volt igazságügyminiszter által közzétett képernyőfotóból kiderült, Magyar Péter egészen másként gondolkozott az Isztambuli Egyezményről néhány évvel ezelőtt.

Gábor Márton
2026. 11. 13. 12:01
Varga Judit ismét a saját fegyverét fordította Magyar Péter ellen, megsemmisítő kommentet hagyott a miniszterelnök posztja alatt
Varga Judit volt igazságügyi miniszter a parlamenti meghallgatásán részletesen beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról és a titkos hangfelvétel körülményeiről. Fotó: Kurucz Árpád

Varga Judit erre Magyar Péter elhíresült kommentjével válaszolt: „Nem hinném...”

Magyar Péter még ezután sem állt le, és válaszul két átutalásról készült fotót is bemásolt a kommentek közé, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy fizeti a havi hatszázezer forintot Varga Judit számára. A kormányfő ezzel azonban óriási öngólt lőtt, mert az egyik utalás májusi, a másik júniusi. Varga Judit ezért azt kérte, másolja be a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi bizonylatokat is, ez azonban nem történt meg.

Ezt követte csütörtökön délelőtt az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának bejelentése a többi, nőket érintő intézkedéssel együtt.

Borítókép: Varga Judit volt Igazságügyi miniszter (Fotó: Kurucz Árpád)

miniszterelnökvarga juditisztambuli egyezményMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekkönyv

Közeleg a nem kívánatos könyvek betiltásának ideje

Bánó Attila avatarja

A kormányzás szempontjából a felülvizsgálat nagyon „fontos” tevékenység. Kijelenthetjük, hogy a Tisza-kormány a felülvizsgálatok kormánya.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu