Hiába hirdetett győzelmet a kutakon Magyar Péter, a dízel száz forinttal drágább a védett árnál

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Noha a miniszterelnök a százhalombattai finomító újraindulásától és az olajáreséstől várja az üzemanyagárak további mérséklődését, a gázolaj európai hiánya és a péntek hajnali katonai csapások egészen más piaci pályát vetítenek előre.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 13. 10:12
Hiába hirdetett győzelmet a kutakon Magyar Péter, a dízel száz forinttal drágább a védett árnál
A benzin áráról beszélt Magyar Péter, holott a dízelével nagyobbak a gondok Fotó: Mirkó István

Még nem ért véget a kínálati válság a dízelpiacon

Ugyancsak tévesen várja a miniszterelnök a Mol százhalombattai finomítójának műszaki helyreállításától a hazai dízelárak érdemi letörését. Ahogyan arról lapunk a Mol harmadik negyedéves gyorsjelentése kapcsán beszámolt, a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült kulcsüzeme, az AV–3-as desztilláló nem mostanában, hanem már október végén újra teljes kapacitással munkába állt, és érdemes hozzátenni, hogy már szeptember végén elindult a gázolaj-kihozatalt harminc százalékkal növelő új kokszolóegység a horvátországi Rijekában. A hazai dízelárak mégis éppen október végén és november elején szöktek fel 720 forint fölé, ami persze lehet annak a következménye, hogy még a drágán betárolt készletek futottak ki.

Azt is fel kell idézni, hogy a gázolajhiány és a magas árszint nem egy magyarországi karbantartási probléma következménye, hanem egész Európát sújtó strukturális kínálati válság. A Közel-Kelet és Oroszország együttes nettó dízelexportja éves összevetésben több mint hatvan százalékkal, napi 1,3 millió hordóval zuhant be, Moszkva pedig folyamatosan meghosszabbítja kivitelének korlátozását.

A dízel nagykereskedelmi ára továbbra is a csúcson van

Az áruhiány miatt pedig a kőolaj árának elmúlt napokban tapasztalt esése nem feltétlenül szivárog át a gázolaj nagykereskedelmi árába. Hiába esett a Brent típusú olaj hordónkénti jegyzése az október végi 117 dolláros csúcsról két hét alatt több mint húsz százalékkal, 93 dollár környékére, a késztermékként jegyzett dízel ára a nemzetközi tőzsdéken beragadt.

A gázolaj nyersolajhoz viszonyított finomítói felára jelenleg is történelmi magasságban, hordónként nyolcvan dollár fölött jár.

Ráadásul a hazai nagy- és kiskereskedelmi árréspuffer szeptember végére gyakorlatilag eltűnt, így a beszerzési árak minden rezdülése azonnal megjelenik a töltőállomásokon. A magyar dízelár ellátásbiztonsági okokból sem szakadhat le a környező országoké szintjéről: a jelenlegi ár csupán nyolc forinttal alacsonyabb a régiós átlagnál, Szlovákiában és Szlovéniában pedig olcsóbb a tankolás. Ha a hazai gázolaj ennél jóval olcsóbbá válna, az azonnal beindítaná a nemzetközi tranzitforgalom és a határ menti autósok üzemanyag-turizmusát, ami napok alatt fizikai készlethiányhoz vezetne a feszes magyar piacon. Ez az indok az egyik alapja annak, hogy a hazai árak viszonylagos szinkronban mozognak a környező országokéval, persze a védett árak rendszerében a jogszabály kikötötte, hogy csak magyar rendszámmal volt igénybe vehető a garantáltan alacsony árú tankolás. Egy másik lényeges ok az adóbevételek, kiváltképp az áfa központi költségetésbe áramlása, ami alacsonyabb áraknál kisebb hasznot hajtana.

Csak a remények vitték le az olajárat

Ingatag lábakon áll a miniszterelnök által emlegetett olajáresés érve is, hiszen a múlt heti olajár-korrekciót csupán a diplomáciai enyhülésbe vetett befektetői remények fűtötték. Péntek hajnalban azonban mind a közel-keleti, mind a kelet-európai fronton kijózanító fordulat történt. Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy csapást mért az Egyesült Államok bahreini radarrendszerére, válaszul egy dél-iráni adótorony elleni amerikai légitámadásra, a Hormuzi-szorosban pedig a tízszeresére ugró hajóbérleti díjak és az aknamezők bénítják a szállítást.

Ezzel egy időben péntekre virradó éjjel tömeges ukrán dróntámadás érte az orosz energetikai infrastruktúrát: lángba borult a Lukoil volgográdi olajfinomítója, alig néhány nappal azután, hogy a jaroszlavli nagyfinomító kőolaj-lepárlóját is kilőtték.

Az orosz finomítói kapacitások fizikai pusztulása tovább szűkíti az európai dízelkínálatot, az amerikai–iráni tűzpárbaj kiújulása pedig bármelyik pillanatban visszapattinthatja az olajárakat – így a magyar autósoknak aligha érdemes a kormányfő által még a választási kampányban megígért 480 forintos üzemanyagárakra várniuk a kutakon.

 

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