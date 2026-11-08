Így lett Magyar Péter kampányígéretéből 726 forintos tankolás és költségvetési trükközés

Kormányra kerülve azonban szertefoszlott a 480 forintos ígéret a nemzetközi olajárakra hivatkozva. Egyúttal elhallgatva azt a tényt, hogy a forint dollárral szembeni tavaszi erősödése miatt forintban számolva még olcsóbb is volt a nyersolaj, mint a kampányígéret elhangzásakor. Majd a Tisza-kormány javaslatára, július 1-jei hatállyal végleg kivezették a védett üzemanyagárakat, szabadjára engedve a piaci drágulást, érintetlenül hagyva az adótartalmat. A 27 százalékos általános forgalmi adó nem fix összegű tétel, hanem a nettó beszerzési ár és a fix jövedéki adó együttes összegére rakódik. Minél drágább az üzemanyag, annál nagyobb áfatöbblet keletkezik. A 480 forintos ígérethez képest literenként most 246 forinttal drágább a gázolaj; pusztán ezen az árkülönbözeten több mint 52 forintnyi extra áfát kaszál a költségvetés literenként. A kabinet tehát pontosan azt a költségvetési nyerészkedést valósítja meg a megugró áfabevételeken keresztül, amellyel korábban az elődjét vádolta.

De van itt más trükk is: a 2027-es költségvetés tervezetében hordónkénti 79 dolláros olajárral számoltak, ami a valóság tükrözése helyett inkább arra szolgálhat, hogy papíron alacsonyabbnak mutassa az inflációs várakozásokat és rejtett bevételi tartalékot képezzen.

Számlák

Az elszállt dízelár eközben megfojtja a termelőágazatokat. A mezőgazdaságban teljes egészében a gázolajra épülnek

az őszi talajmunkák,

a mélyszántás,

a betakarítás utáni szállítás.

A gazdák szerint az idei aszálykárok és a mezőgazdasági GDP mélyrepülése után a 726 forintos dízelár végzetes csapást mér a jövedelmezőségre, hiszen a gázolajköltség közvetlenül beépül a jövő évi élelmiszerárakba. Hasonlóan feszült a helyzet a közúti fuvarozóknál. Bár a fuvarozói érdekképviseletek szeptember végi rendkívüli fellépése után a kormány az év végéig literenként 25 forinttal megemelte a tehergépjárművek és a buszok után visszaigényelhető jövedéki adót, ezt – az államnak 6,3 mil­liárd forintba kerülő könnyítést – a piaci áremelkedés néhány hét alatt lenyelte. Október eleje óta önmagában többet drágult a gázolaj a kutakon, mint amennyit a december 31-ig szóló átmeneti adó-visszatérítés kompenzál, ráadásul a kedvezmény a kisebb haszongépjárművekre és a személyautókra nem vonatkozik.