Így lett Magyar Péter kampányígéretéből 726 forintos tankolás és költségvetési trükközés

A taxisblokád története
Harminchat évvel ezelőtt, 1990. október 25-én a fiatal magyar demokrácia legsúlyosabb belpolitikai és alkotmányos válságát robbantotta ki egyetlen – igaz, annál drasztikusabb – kormányzati áremelés. Az Antall József vezette kabinet nem éppen irigylésre méltó helyzetbe került: az iraki–kuvaiti háború miatt megduplázódott a kőolaj világpiaci ára, a szovjet olajszállítások akadoztak, a hiányzó mennyiséget pedig dollárért kellett megvásárolnia a gazdaságilag a tönk szélén álló magyar államnak a világpiacon. Noha a sajtóban – elsőként a Népszava október 19-i számában – már napokkal korábban kiszivárgott az áremelés terve, a kormányzat az utolsó pillanatig tagadta a lépést. Október 25-én délután aztán váratlanul bejelentették: másnap nulla órától átlagosan 65 százalékkal drágul az üzemanyag. A normál benzin ára 36 forintról 56 forintra, a szuperé 59-re, az extráé 62 forintra, a gázolajé pedig 42–45 forintra ugrott. A töltőállomásoknál azonnal pánikszerű felvásárlási roham indult, de a taxisok helyzete azért is különösen nehéz volt, mert a tarifáikat nem tudták azonnal átállítani. Miután Siklós Csaba közlekedési miniszter elutasította a követeléseiket, a CB- és URH-rádiókon egymással folyamatos kapcsolatban álló taxisok a Parlament elé, illetve a Hősök terére vonultak, majd késő este lezárták Budapest Duna-hídjait. Október 26., péntek reggelre az egész ország megbénult, miután a taxisokhoz teherfuvarozók és civilek ezrei csatlakoztak. Országszerte mintegy 600 ponton létesült útzár, leállt a forgalom a határátkelőkön, a Ferihegyi repülőteret pedig elvágták a fővárostól. A kormányt megbénultan érte a krízis: tizenegy miniszterből négy külföldön tartózkodott, Antall József miniszterelnök pedig kórházban feküdt, így Horváth Balázs belügyminiszter vitte a kormányfői feladatokat. Az Árpád hídnál péntek reggel rendőri egységek sorakoztak fel az útzár felszámolására, Barna Sándor budapesti rendőrfőkapitány és a honvédség vezetése azonban elzárkózott az erőszakos fellépéstől. A patthelyzetet végül az Érdekegyeztető Tanács tárgyalása nyomán az a kompromisszum oldotta fel október 28-án este, amely szerint a kormány literenként 12 forinttal mérsékelte a megemelt árakat az árliberalizációig, a tiltakozók pedig feloldották a blokádot. Antall József még aznap este a kórházi ágyáról adta emlékezetes „pizsamás interjúját”, amelyben kijelentette, hogy a megállapodás után nincsenek győztesek és vesztesek.