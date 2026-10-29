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Az autósokon nyerészkedik a kormány? Szépen fial az államkasszának a dráguló dízel

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Közel két hétig tartó stagnálás után ismét megugrott a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, literenként átlagosan 717 forintot kérnek érte. A piaci ár elengedése és a 700 forint feletti árszint komoly terhet ró a családokra és a fuvarozókra, a feszített 2027-es költségvetést tervező kormánynak viszont minden egyes drágulás azonnali áfatöbbletet termel.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 29. 13:15
Az autósokon nyerészkedik a kormány? Szépen fial az államkasszának a dráguló dízel
Jól jön a költésgvetés egyensúlyának a drága dízelre rakódó áfa Fotó: Vémi Zoltán

Az üzemanyagok drágulása így jól jön az államkasszának. Magyarországon a 27 százalékos általános forgalmi adó a nettó árra – így a literenkénti fix összegű jövedéki adóra és a készletezési díjra is – rakódik, vagyis a kiskereskedelmi bruttó ár 21,26 százaléka (27/127-ed része) áfaként folyik be. Minél magasabb a kútoszlopon szereplő összeg, annál több adót fizet az autós minden egyes liter után.

Mit jelent az államkasszának a 700-ról 715 forintra dráguló dízel?

A költségvetési hatás számszerűsítéséhez érdemes megnézni, hogyan változik az állam áfabevétele egyetlen hónap alatt pusztán attól, ha a gázolaj literenkénti ára – az egyszerűség kedvéért vett számokkal – 700 forintról 715 forintra emelkedik:

  • 700 forintos bruttó literárnál az üzemanyag nettó ára 551,18 forint, a rajta lévő áfa pedig 148,82 forint literenként.
  • 715 forintos bruttó literárnál a nettó ár 562,99 forintra nő, a literenkénti áfatartalom pedig 152,01 forintra emelkedik.

A 15 forintos drágulás tehát literenként 3,19 forint tiszta áfatöbbletet jelent.

Meg kell nézni az üzemanyagok forgalmát is. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) statisztikái szerint a hazai kiskereskedelmi piac gerincét adó tagvállalatok kútjain évente mintegy 2,35–2,4 milliárd liter gázolaj fogy, ami havi átlagban megközelítőleg 200 millió literes forgalmat jelent. Ha a független töltőállomások eladásait is figyelembe vesszük, a teljes hazai gázolajforgalom eléri a havi 250 millió litert.

A MÁSZ-tagvállalatok havi 200 millió literes gázolajforgalmával számolva 700 forintos árnál 29,76 milliárd forint, 715 forintos árnál viszont már 30,40 milliárd forint bruttó áfa keletkezik egy hónapban. A 15 forintos áremelkedés így számolva havi 637,8 millió forint pluszbevételt hoz. A teljes hazai piacra vetített havi 250 millió literes fogyasztásnál 700 forintos árszinten 37,20 milliárd forint, 715 forintos árszinten pedig 38 milliárd forint a gázolaj havi bruttó áfatartalma.

A 15 forintos különbség ezen az árszinten tehát közel 800 millió (pontosan 797,2 millió) forinttal növeli a keletkező áfát.

Kétoldalú költségvetési nyereség

Jóllehet a vállalkozások és a fuvarozók a kereskedelmi célú gázolaj-vásárlások áfáját visszaigényelhetik, a lakossági autósok által eltankolt mennyiség után a teljes többlet a költségvetésben marad. Ráadásul a céges szektorban dráguló gázolaj sem vész el az államkassza számára: a fuvarozók és a termelők a magasabb szállítási költségeket várhatóan beépítik a fogyasztói árakba, így a drágább dízel az élelmiszerek és a szolgáltatások magasabb áfáján keresztül közvetve is hizlalja az államkassza bevételeit.

A kormánynak tehát pénzügyi értelemben egyáltalán nem sürgős a 700 forint feletti üzemanyagárak letörése, hiszen amit az autósok és a családok elveszítenek a kutakon, az szinte azonnal megjelenik a szűkös költségvetés bevételi oldalán.

Ehhez képest az autósonként havi 5000 forintos dízeltámogatás 858 ezer ember érintett a szeptemberi utalásnál, vagyis 4,29 milliárd forintba került, amelynek egy része szintén visszavándorol áfa és jövedéki adó formájában az államkasszába.

Védtelen árak 

A mostani árugrás újabb fejezet abban a folyamatban, amely a védett árak nyári kivezetésével indult el. Márciusban, az iráni–amerikai háború kirobbanását követően az Orbán-kormány árplafont húzott a hazai piac fölé: a lakosság és a gazdaság védelmében a 95-ös benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximálta. Nyár elejére a nemzetközi piaci kedélyek átmenetileg csillapodtak, Magyar Péter miniszterelnök pedig június 17-én bejelentette az állami árszabályozás megszüntetését. A tiszás parlamenti többség június végén el is törölte a védett árakat, azóta azonban a gázolaj literje több mint száz forinttal drágult a korábbi védett szinthez képest. A kormány által bevezetett, legfeljebb 150 lóerős személyautókra korlátozott havi ötezer forintos dízeltámogatás így már hét liter üzemanyagra sem elegendő.

 

Borítókép: Tankoláshoz készült egy autós idén márciusban, a védett ár bevezetése után. Akkor száz forinttal olcsóbban lehetett tankolni.

gázolajmagyar ásványolaj szövetségüzemanyagSzóljon hozzá!

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