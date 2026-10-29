Az autósokon nyerészkedik a kormány? Szépen fial az államkasszának a dráguló dízel

Az üzemanyagok drágulása így jól jön az államkasszának. Magyarországon a 27 százalékos általános forgalmi adó a nettó árra – így a literenkénti fix összegű jövedéki adóra és a készletezési díjra is – rakódik, vagyis a kiskereskedelmi bruttó ár 21,26 százaléka (27/127-ed része) áfaként folyik be. Minél magasabb a kútoszlopon szereplő összeg, annál több adót fizet az autós minden egyes liter után.

Mit jelent az államkasszának a 700-ról 715 forintra dráguló dízel?

A költségvetési hatás számszerűsítéséhez érdemes megnézni, hogyan változik az állam áfabevétele egyetlen hónap alatt pusztán attól, ha a gázolaj literenkénti ára – az egyszerűség kedvéért vett számokkal – 700 forintról 715 forintra emelkedik:

700 forintos bruttó literárnál az üzemanyag nettó ára 551,18 forint, a rajta lévő áfa pedig 148,82 forint literenként.

715 forintos bruttó literárnál a nettó ár 562,99 forintra nő, a literenkénti áfatartalom pedig 152,01 forintra emelkedik.

A 15 forintos drágulás tehát literenként 3,19 forint tiszta áfatöbbletet jelent.

Meg kell nézni az üzemanyagok forgalmát is. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) statisztikái szerint a hazai kiskereskedelmi piac gerincét adó tagvállalatok kútjain évente mintegy 2,35–2,4 milliárd liter gázolaj fogy, ami havi átlagban megközelítőleg 200 millió literes forgalmat jelent. Ha a független töltőállomások eladásait is figyelembe vesszük, a teljes hazai gázolajforgalom eléri a havi 250 millió litert.