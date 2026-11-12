Vége a budapesti közlekedési káosznak? Vitézy Dávid és Karácsony Gergely aláírta a BKK átalakítását célzó egyezséget

Az átalakítás egyik fontos eleme a tulajdonosi szerkezet megváltozása. Az állam kizárólagos tulajdonában álló Országos Közlekedési Központ (OKK) tőkeemelés révén 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban. A tranzakcióhoz a kormány 1,98 milliárd forintot biztosít, a tulajdonrész megszerzésének határideje 2026. december 31.

A társaság irányítását hattagú igazgatóság látja majd el, amelybe három tagot a főváros, hármat pedig az állami tulajdonos delegálhat. A BKV ugyanakkor továbbra is a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában marad, és belső szolgáltatóként működik tovább.

A finanszírozás is átalakul

A regionális BKK létrehozásának egyik legfontosabb kérdése a működés finanszírozása. A megállapodás értelmében a főváros és az állam 50-50 százalékos arányban vállalja át a közlekedésszervezői tevékenység bevételekkel nem fedezett költségeit.

A kormány korábbi vállalása szerint 2027-ben 170 milliárd forinttal járul hozzá a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához. A finanszírozási rendszer átalakítása Budapest költségvetésére is hatással lehet, hiszen a fővárosnak a közlekedési kiadások egy részét a jövőben nem egyedül kell viselnie.

Egységes jegyrendszer és sűrűbb járatok jöhetnek

A regionalizáció a mindennapi utazásban is változásokat hozhat. Vitézy Dávid korábbi tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb cél a menetrendek összehangolása, az agglomerációs buszközlekedés fejlesztése, valamint a ráhordó járatok rendszerének javítása.

Az elképzelések között szerepel az egységes jegy- és tarifarendszer kiterjesztése a HÉV-ekre és az agglomerációs autóbuszokra, továbbá a bankkártyás érintéses fizetés lehetőségének bővítése is. A közös közlekedésszervezés révén a párhuzamosan közlekedő járatok számát is csökkentenék, az így felszabaduló kapacitásokat pedig új vagy sűrűbb járatok indítására fordíthatnák.

A regionális BKK létrehozásához ugyanakkor még több jogalkotási és társasági jogi lépésre is szükség van. A kormány és a főváros november 30-ig kell, hogy kidolgozza az új működési modell jogszabályi feltételeiről szóló előterjesztést, így az év végéig több fontos döntésnek is meg kell születnie ahhoz, hogy január elsején elindulhasson az új rendszer.