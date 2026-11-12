Vége a budapesti közlekedési káosznak? Vitézy Dávid és Karácsony Gergely aláírta a BKK átalakítását célzó egyezséget

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a regionális BKK létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás aláírását követően sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. A megállapodás célja, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedését összehangoltabb, egységesebb rendszerben szervezzék meg, és a Budapest határain túlnyúló közlekedési kapcsolatok is nagyobb hangsúlyt kapjanak.

Gábor Márton
2026. 11. 12. 14:32
Vége a budapesti közlekedési káosznak? Vitézy Dávid és Karácsony Gergely aláírta a BKK átalakítását célzó egyezséget
Fotó: Éberling András

A megállapodás egyben a főváros és a kormány közötti közlekedési együttműködés intézményi kereteit is átalakítja. A korábbi bejelentések szerint az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, a közlekedési rendszer finanszírozása pedig szintén fele-fele arányban történne. Vitézy Dávid korábban hangsúlyozta, hogy nem államosításról, hanem a fővárosi és az állami közlekedési feladatok közös szervezéséről van szó.

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely sajtótájékoztató
Fotó: Éberling András

Januártól indulhat az új rendszer

A tervek szerint az új közlekedésszervező 2027. január 1-jétől kezdheti meg működését, BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven. A társaság feladata lesz a fővárosi közösségi közlekedés mellett a HÉV-ek, az elővárosi vasút és a Budapestre érkező elővárosi autóbuszok közszolgáltatásainak megrendelése is.

Az átalakítás egyik fontos eleme a tulajdonosi szerkezet megváltozása. Az állam kizárólagos tulajdonában álló Országos Közlekedési Központ (OKK) tőkeemelés révén 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban. A tranzakcióhoz a kormány 1,98 milliárd forintot biztosít, a tulajdonrész megszerzésének határideje 2026. december 31.

A társaság irányítását hattagú igazgatóság látja majd el, amelybe három tagot a főváros, hármat pedig az állami tulajdonos delegálhat. A BKV ugyanakkor továbbra is a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában marad, és belső szolgáltatóként működik tovább.

A finanszírozás is átalakul

A regionális BKK létrehozásának egyik legfontosabb kérdése a működés finanszírozása. A megállapodás értelmében a főváros és az állam 50-50 százalékos arányban vállalja át a közlekedésszervezői tevékenység bevételekkel nem fedezett költségeit.

A kormány korábbi vállalása szerint 2027-ben 170 milliárd forinttal járul hozzá a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához. A finanszírozási rendszer átalakítása Budapest költségvetésére is hatással lehet, hiszen a fővárosnak a közlekedési kiadások egy részét a jövőben nem egyedül kell viselnie.

Egységes jegyrendszer és sűrűbb járatok jöhetnek

A regionalizáció a mindennapi utazásban is változásokat hozhat. Vitézy Dávid korábbi tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb cél a menetrendek összehangolása, az agglomerációs buszközlekedés fejlesztése, valamint a ráhordó járatok rendszerének javítása.

Az elképzelések között szerepel az egységes jegy- és tarifarendszer kiterjesztése a HÉV-ekre és az agglomerációs autóbuszokra, továbbá a bankkártyás érintéses fizetés lehetőségének bővítése is. A közös közlekedésszervezés révén a párhuzamosan közlekedő járatok számát is csökkentenék, az így felszabaduló kapacitásokat pedig új vagy sűrűbb járatok indítására fordíthatnák.

A regionális BKK létrehozásához ugyanakkor még több jogalkotási és társasági jogi lépésre is szükség van. A kormány és a főváros november 30-ig kell, hogy kidolgozza az új működési modell jogszabályi feltételeiről szóló előterjesztést, így az év végéig több fontos döntésnek is meg kell születnie ahhoz, hogy január elsején elindulhasson az új rendszer.

Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Éberling András)

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