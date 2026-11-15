Visszatérhet Budapestre a Soros György által alapított CEU

Soros egyeteme 2019-ben költöztette át képzéseit Bécsbe

A Soros György által 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem 2019-ben helyezte át fő tevékenységét Bécsbe, miután az Orbán-kormány által 2017-ben elfogadott felsőoktatási törvénymódosítás következtében elveszítette annak lehetőségét, hogy Budapesten amerikai diplomát adó képzéseket folytasson.

Az úgynevezett Lex CEU előírta, hogy a külföldi felsőoktatási intézményeknek a székhelyük szerinti országban is oktatási tevékenységet kell folytatniuk. Az egyetem végül Bécsbe helyezte át diplomát adó képzéseit, budapesti épületét és egyes tevékenységeit azonban megtartotta.