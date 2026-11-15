Visszatérhet Budapestre a Soros György által alapított CEU

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A Közép-európai Egyetem (CEU) vezetése nyitott arra, hogy bővítse budapesti jelenlétét a Tisza-kormány alatt. Carsten Q. Schneider ideiglenes elnök-rektor szerint ugyanakkor Magyar Péter számára az igazi kihívás csak akkor kezdődik, amikor csökkenni kezd a politikai támogatottsága. Az intézmény egyelőre nem tervezi teljes oktatási tevékenységének visszaköltöztetését Bécsből.

Gábor Márton
2026. 11. 15. 7:56
Visszatérhet Budapestre a Soros György által alapított CEU
Közép-európai Egyetem (CEU) Forrás: AFP

Soros egyeteme 2019-ben költöztette át képzéseit Bécsbe

A Soros György által 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem 2019-ben helyezte át fő tevékenységét Bécsbe, miután az Orbán-kormány által 2017-ben elfogadott felsőoktatási törvénymódosítás következtében elveszítette annak lehetőségét, hogy Budapesten amerikai diplomát adó képzéseket folytasson.

Az úgynevezett Lex CEU előírta, hogy a külföldi felsőoktatási intézményeknek a székhelyük szerinti országban is oktatási tevékenységet kell folytatniuk. Az egyetem végül Bécsbe helyezte át diplomát adó képzéseit, budapesti épületét és egyes tevékenységeit azonban megtartotta.

Borítókép: Közép-európai Egyetem (CEU) (Forrás: AFP)

schneidersoros györgyközép - európai egyetemMagyar PéterKomment 1

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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