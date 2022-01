Ez a személyautó is lehet haszonjármű

Villanymotoros haszonjárművekre specializálódott az Arrival nevű startup, amelynek befektetői között a Hyundai-Kia konszernt is ott találjuk. A klasszikus teherautók után most a taxipiacot veszik célba, az egyszerűen Car, azaz autó névre keresztelt konstrukció kompakt méretű autó, különösen tágas utastérrel – az anyósülést a támla előredöntése után be lehet tolni a műszerfal alá, hogy a hátul utazónak legyen helye kinyújtani a lábát.