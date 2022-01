Hiába voltak büszkék a Hiace-re, mégis becsődölt a vállalkozás

Miután a Renault bejelentette, hogy kivonul a kínai személyautó-piacról, megtartották a könnyű haszonjárműves jelenlétüket. Az 1989-ben alapított Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., Ltd 19 éven át volt piacvezető az országban, majd a konkurencia megjelenésével 2015-ben hanyatlani kezdtek az eladásai – ezt a céget nevezték át Brilliance Renault Jinbei-re, azonban ez se tudta megállítani a visszaesést.

Az egyik ok az lehet, hogy noha a franciák megjelentek a cégben, maguk a termékek nem változtak, épp csak némi arcplasztika után rájuk került a Design by Renault jelvény – például a Toyota Hiace alapján készülő modellre is.

Amíg 2018-ban közel 30%-os visszaesést követően 43 000 járművet értékesített a Brilliance Renault Jinbei, 2019-ben 6,5%-kal 40 500 autóra esett vissza a termelés, 2020-ban aztán 42,8%-os visszaeséssel 23 000 járműre csökkent a volumen – a 2021-es adatok még nincsenek, de jelentős mérséklődésről szólnak a hírek.

Borítókép: Toyota Hiace (Fotó: Flickr)