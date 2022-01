Szögletes autót is tud gyártani a japán autómárka

Honda StepWGN ( Fotó: YouTube)

2022 tavaszán kerül sor majd a Honda StepWGN egyterű generációváltására, a műszaki adatokat majd akkor osztja meg a gyár, de addig is bemutatta az újdonságot. Szándékosan egyenes vonalakkal megrajzolt dobozforma karosszériát készítettek a formatervezők, az ügyfelek a normál Air kivitel mellett nagyobb hűtőrácsos, több krómmal díszített Spada megjelenést is kérhetnek – olvasható az Autó-Motor cikkében.

A kormány mögé 10,2 colos monitor kerül, a műszerfal közepén 11,4 colos képátlójú érintőképernyőt találunk, a hátsó utasoknak egy, a tetőről lehajtható 15,6 colos képátlójú monitor is rendelhető. Utóbbi élvezetét megkönnyíti, hogy a második sorban elhelyezett egyedi foteleknél lábtartót is ki lehet hajtani; ezeket nem csak hossz-, de keresztirányban is lehet állítani. A harmadik sor üléseit a második sornál magasabbra építik be, hogy ezzel is javítsák az előre látást. A műbőr kárpit könnyen takarítható, amivel a kisgyermekes családok életét próbálja megkönnyíteni a Honda.

