Magyar tervező alkotta meg a világ egyik legkülönlegesebb NFT díszpárnáit

A neves képzőművész, Weiler Péter 100 darabos ZERO párna kollekcióját a Müüska dizájnbrand felkérésére tervezte. A színes sorozat különlegessége, hogy mindegyik darabján csupán egyetlen nagyméretű szám található, hátoldalán pedig egy egyedi QR-kód, amelyet beolvasva azonosítható maga az NFT – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

Weiler Péter x Müüska Zero Collection

(Fotó: Weiler Péter x Müüska )

Weiler Péter 2021 márciusában értékesítette az első magyar NFT képzőművészeti alkotást. A Bitcoinbánya az Alföldön című képe 1 Ether (kb. 1,4 millió forint) áron kelt el. A művész az első európai generatív NFT művészeti konferencia, az NFTDEB egyik alapítója és társszervezője, képeivel gyakran szerepel kiállításokon és kortárs aukciókon. Jelenlegi legújabb kollekciójával a tervezőnek feltett szándéka volt, hogy a dizájnból egy olyan ikon váljék, amely pont az egyszerű megoldások miatt marad feltűnő és emlékezetes. A ZERO kollekció darabjaiból több nem fog készülni, éppen azért, hogy mind a fizikai termék, mind az NFT-je nemcsak megőrizze, de növelje is a befektetési értékét.

Weiler Péter x Müüska – Zero Collection

(Fotó: Weiler Péter x Müüska)

„Képzőművészként nemcsak képekben, hanem színes, háromdimenziós terekben is szeretek gondolkodni, és egész életemben nagy rajongója voltam a modern bútorok formakultúrájának. Egy dizájntermék nyilván nem összekeverhető egy képzőművészeti alkotással, de az egyediség fontos lehet akár az előbbi esetében is. Ez a sorozat olyanoknak készült, akik egy ikonikus elemmel szeretnék bővíteni a lakásukat: egy színes és egyedi Weiler Design párnával. A projektnek van egy edukációs célja is: olyanokat is bevezetünk a blokkláncok és az NFT-k világába, akiknek ez még merőben új. A jövőnk része az NFT, így szeretnénk megmutatni, hogy sok módon lehet ezt a technológiát a divatban és a lakberendezésben is alkalmazni. Ezért is tartom tökéletes időzítésnek ezt a projektet és örülök ennek a felkérésnek egy olyan partner személyében, mint Vandlik Júlia, a Müüska tulajdonosa.”- idézi a művészt a MÜÜSKA sajtóközleményében.

