Íme az ellenállhatatlan rizskoch titka

A rizskoch egy ízig-vérig klasszikus édesség, amivel gyakran találkozhattunk a menzán is ebédidőben. A tejberizs tökéletesen továbbfejlesztett változatát egyszerűen képtelenség megunni, ribizlimártással párosítva pedig egyenesen verhetetlen – olvasható a mindmegette.hu cikkében.

A rizskoch-t egyszerűen nem lehet nem szeretni, vagy megunni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy ez a finomság mára már sokkal több lett, mint egy egyszerű menzakaja. Számtalan menő étteremben, Michelin-csillagos vendéglátóhelyeken is közszeretettel készítik, ugyanis bőven van rá igény.

Fotó: Képernyőkép/Youtube

Az elkészítése egyáltalán nem bonyolult, ám az első próbálkozások alkalmával lehet, hogy nem lesz tökéletes. Nos, ezért is hoztunk hozzá egy szuper receptet, így minden hibalehetőséget könnyedén kiküszöbölhetsz. A rizskoch akkor a tuti igazán, ha belül krémes, de a rizs nem ázik el, na és persze nem is száraz. Próbáljátok ki ti is, mi most ribizlimártással tálaljuk.

HOZZÁVALÓK:

A rizskoch-hoz:

2,5 dl tej

2,5 dl víz

20 dkg rizs

5 dkg vaj

6 db tojás

1 db citrom

8 dkg cukor

1 ek vaníliás cukor

5 dkg vaj

1 csipet só

zsemlemorzsa a tepsihez

vaj a tepsihez

porcukor a díszítéshez

A ribizlimártáshoz:

20 dkg fagyasztott ribizli

3 ek cukor

1 tk keményítő

só

ELKÉSZÍTÉS: