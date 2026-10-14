A kiszámíthatatlanság az egyik legnagyobb probléma, miközben sokan inkább kivárnak – erre a felmérésre oda kell figyelnie a Tiszának

Itt az újabb felmérés

A legújabb, nyáron készült efféle felmérést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) adta közre. „A vállalkozások kivárnak, mert világosan szeretnék látni az új gazdaságpolitikai irányt és a várható változásokat a támogatási rendszerben” – mondta a távirati iroda közlése szerint Kozák Ákos, a szövetség társelnöke kedden a VOSZ Barométer harmadik negyedéves jelentését ismertető sajtótájékoztatón.

A hatszáz vállalkozás megkérdezésével készült felmérésben a válaszadók az ország gazdasági helyzetével összefüggésben a legfontosabb problémák között a kiszámíthatatlanságot említették meg.

Az üzleti hangulat megítélésénél öt százalékpontos, a beruházásokénál pedig három százalékpontos gyengülést regisztráltak, miközben a pénzügyi helyzet javult. De érdemes ezek mellett néhány további részmutatót is kiemelni. A felmérés szerint a következő negyedévre vonatkozó kilátások mutatója 67-ről 60 százalékra, az éves várakozásoké 70-ről 63 százalékra csökkent.

S ami a fizetéseket illeti: a vállalkozások az elfogadhatónak tartott 2027-es béremelés mértékéről visszafogottan nyilatkoztak, olyannyira, hogy a válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem emelné a minimálbért.

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