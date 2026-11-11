Felkérdezték a kormányt a Tisza egyik hangzatos, kistelepüléseket érintő választási ígéretéről

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A közlekedési minisztérium válasza leginkább semmitmondó.

2026. 11. 11. 19:00
autópálya 20200519 Berettyóújfalu M35-ös autópálya építése illusztráció Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Gördülnek az úthengerek, de mikor érnek el a kistelepülések bekötőútjaihoz? Fotó: Mirkó István

Utóbbira kérdezett rá írásban a parlamenti nyilvánosságot felhasználva Hortay Olivér. A Fidesz energiapolitikusa arra volt kíváncsi, mikor újulnak meg a kistelepüléseket összekötő mellékutak, amire Vitézy Dávid közlekedési miniszter helyettese adott választ. Tárkányi Zsolt ugyanakkor sokat nem árult el. Előbb visszamutogatott kicsit és rögzítette, hogy a Tisza – szemben az előző kormánnyal – elkötelezett Magyarország közúti infrastruktúrájának fejlesztése mellett. Megemlítette, hogy az ötszörösére, százmilliárd forintra emelték az országos közúthálózat felújítására fordítható keretösszeget, ezután térve ki a válasz érdemi részére. Közlése szerint a minisztérium jelenleg is dolgozik egy közútfelújítási program előkészítésén, ez egyrészt javítaná az országos közúthálózat állapotát, másrészt felgyorsítaná a közlekedési, a társadalmi és a gazdasági szempontból indokolt beavatkozásokat.

A vizsgálat során összevetésre kerül a beruházások indokoltsága, költségei, hatásai és finanszírozhatósága

– áll a válaszban, amely azzal zárul, hogy az eredmények alapján lehet megalapozott szakmai döntést hozni az egyes projektek előkészítésének és megvalósításának ütemezéséről és a szükséges források biztosításáról.

A válasz alapján az úthengereknek bőven kell még idő, mire a kistelepülésekig eljutnak.

Zalaegerszegről már esett szó

A közúti ígéretek között szerepelt az is, hogy bekötik Zalaegerszeget az országos gyorsforgalmiút-hálózatba.

Hogy ez pontosan miként történik meg, az egyelőre talány, az viszont biztos, hogy miként nem.

Vitézy Dávid ugyanis a hétvégén jelentette be, hogy nem épül meg az M76-os Zalaegerszegig. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi médiában vasárnap bejelentette: a kormány új bekötőutat tervez Keszthelyre, és megkezdik egy mintegy 7 kilométer hosszú, 2×1 sávos, adott esetben 2×2 sávosra bővíthető út tervezését, amely az M76-os már meglévő szakaszát kötné össze a 75-ös főúttal. Tárkányi e kérdés kapcsán is érdekes választ adott.

Borítókép: Berettyóújfalunál aszfaltoztak 2020 tavaszán

közútTárkányi ZsoltVitézy DávidSzóljon hozzá!

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